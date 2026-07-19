Francia recuerda a las víctimas de la redada antisemita del Vel d’Hiv tras vandalismo en París

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La policía francesa detuvo a miles de judíos durante dos días en julio de 1942, arrancó a niños de los brazos de sus madres y envió a todos a campos de exterminio nazis. En un momento de aumento del antisemitismo, Francia rinde homenaje a esas víctimas cada año mientras intenta mantener vivo su recuerdo.

Francia alberga la mayor población judía de Europa y ha registrado un aumento de actos antisemitas —incluidas amenazas, vandalismo y violencia física— tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la guerra posterior en Gaza.

Una placa en París que rinde homenaje a una pareja y a su hija, quienes salvaron a un niño de 13 años durante la redada y fueron reconocidos por Israel como Justos entre las Naciones, fue vandalizada antes de la ceremonia, informaron las autoridades francesas.

“Atacar a los Justos es profanar el universo entero. La placa será restaurada. Su memoria permanece intacta. Frente al antisemitismo, en todas sus formas, la República no cederá ni un centímetro”, afirmó Alice Rufo, ministra delegada de Defensa.

Tras la invasión nazi de Francia en 1940, el país quedó gobernado por un régimen conocido comúnmente como la Francia de Vichy, que colaboró con la Alemania nazi.

Vel d’Hiv proviene del nombre del Velódromo de Invierno, donde muchos de los detenidos fueron recluidos antes de ser deportados a campos de concentración y exterminio. Los días 16 y 17 de julio de 1942 se movilizó a más de 4.500 agentes de policía y se requisaron decenas de autobuses. Fue la mayor redada de judíos realizada en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Las detenciones continuaron hasta el 20 de julio. En total, 13.152 personas fueron deportadas, un tercio de ellas niños.

Las autoridades francesas tardaron 50 años desde la Segunda Guerra Mundial en reconocer oficialmente la implicación del Estado en el Holocausto, cuando el entonces presidente Jacques Chirac pidió disculpas por el papel de las autoridades francesas en las redadas del Vel d’Hiv. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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