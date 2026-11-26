El estadounidense Francis Tiafoe celebra tras ganar un punto al ruso Danil Medvedev en su encuentro de las Finales de la ATP el viernes 20 de noviembre del 2026. (AP Foto/Luca Bruno) AP

Así que, cuando Tiafoe tuvo una pequeña muestra de cómo es una celebración en un vestuario de la NBA —cuando su equipo le vació botellas de agua sobre la cabeza tras su primera victoria de su carrera en las Finales ATP—, pareció estar coronando de manera perfecta su mejor temporada en el circuito.

Una temporada que comenzó a fraguar en 2025, cuando Tiafoe decidió reestructurar su equipo de entrenadores, alterar de forma radical su régimen de entrenamiento y su dieta, y hacer un esfuerzo deliberado por ver hasta dónde puede llegar realmente.

El resultado final: a los 28 años, se convirtió en el jugador de mayor edad en casi una década en debutar en último torneo del año que incluye sólo a los ocho mejores jugadores de la campaña.

El año de Tiafoe alcanzó su punto culminante en la temporada de pistas duras de Estados Unidos cuando llegó a la final de un torneo Masters 1.000 en el Abierto de Cincinnati dos semanas después de una cirugía para extirpar un quiste en su mano derecha (la que usa para jugar) y luego avanzó hasta las semifinales del Abierto de Estados Unidos por tercera vez —lo que incluyó un gesto conmovedor y un hombro en el que apoyarse para el también estadounidense Alex Michelsen—.

Terminó el año con el mejor ranking de su carrera: el número 8.

“Ha sido un año una locura”, manifestó Tiafoe. “Por todo lo que me exigí, pude recuperarme rápido de la adversidad, gané muchos partidos que quizá no debería haber ganado… No podría estar más feliz con lo que pude mostrar”.

Si Tiafoe pudo pasar del número 30 al final de 2025 al top 10 en un año, ¿hasta dónde puede escalar en 2027? Comentó que está “no puede con las ganas” de averiguarlo.

“Sé lo que hice este año para ser ocho. Y ocho está genial, pero no es top cinco”, señaló Tiafoe. “Estoy en un lugar de mucha curiosidad por ver qué tan bueno puedo ser en este deporte. El límite es el cielo”.

Pero primero sus planes de pretemporada comienzan con un merecido feriado de Acción de Gracias.

“Hay que dar gracias. Comer mucho pavo”, dijo antes de volar a casa. “Se trata de estar con los seres queridos: la gente que está bajo la carpa contigo; la gente que se sacrifica mucho contigo”.

Especialista en ciencias del deporte

Tiafoe dio por terminada su temporada 2025 un mes antes de lo previsto después de perder en la primera ronda del Masters de Shanghái ante Yannick Hanfmann, que ocupaba el puesto 150 del ranking.

Incorporó como nuevo entrenador al especialista en ciencias del deporte Mark Kovacs y se encerró a trabajar duro.

Entonces, ¿cómo logró Kovacs que Tiafoe se comprometiera?

“Esto no es negociable”, le dijo Kovacs a The Associated Press. “Ni siquiera es una discusión. Obviamente es difícil. Para cualquier atleta es difícil comprometerse con cosas que no siempre le resulta cómodo hacer”.

“La disciplina no es algo que sucede solo porque quieres que suceda”, añadió Kovacs. “Tienes que estar dispuesto a sentirte incómodo con más frecuencia en ciertas áreas y también tienes que disfrutar gran parte del proceso; y convertirse en alguien dispuesto a disfrutar algunas de las cosas que no siempre son fáciles es algo que él ha hecho muy bien este año”.

Tiafoe conoce a Kovacs desde que tenía 12 años cuando el entrenador participaba en el desarrollo de la USTA.

Brian Kubik, otro entrenador que se sumó a su equipo, también conoce a Tiafoe desde hace años.

“Hay un nivel de comodidad ahí porque en realidad crecieron juntos y Frances, a lo largo de sus años en el circuito, siempre ha respondido bien cuando ha tenido a una persona adicional a su lado que conoce bien”, explicó el analista de Tennis Channel y ex cuartofinalista de Wimbledon Chris Eubanks.

Éxito en partidos a 5 sets Tiafoe tuvo este año un récord de 6-7 contra jugadores del top 10, en comparación con 13-40 en el resto de su carrera. También terminó 17-8 en sets decisivos, frente a 72-91 antes de este año; y ganó cuatro de sus seis partidos a cinco sets en 2026.nsolidar el estilo de juego que, creo, lo va a llevar a otro nivel. Todavía hay mucho margen de mejora”.

Kovacs señaló que Tiafoe está ganando más puntos con su saque y aumentó la velocidad de su segundo servicio en alrededor de 6 mph. Pero agregó que Tiafoe todavía necesita ser “mucho más agresivo desde el fondo, pegando un poco más a través de su derecha, especialmente en las bolas de media pista”.

En las finales la semana pasada, Tiafoe se vio superado por el eventual campeón Carlos Alcaraz en su primer partido de grupo, venció al local Flavio Cobolli ante un público hostil y luego perdió contra Daniil Medvedev cuando tenía la oportunidad de clasificarse a las semifinales.

“Fue una experiencia genial”, comentó. “Este torneo está súper bien hecho en todo: tus propios casilleros, la salida a la pista, la comida. Todo es bastante especial”.

‘Estilo único’

Los padres de Tiafoe son inmigrantes de Sierra Leona y él aprendió tenis en el Junior Tennis Champions Center en College Park, Maryland, donde su padre era el conserje.

Sus golpes no se consideran tradicionales. Pero Kovacs, que ha aplicado su experiencia en ciencias del deporte en la NBA, la NFL y la MLB y sabe un par de cosas sobre biomecánica, no está dispuesto a retocar demasiado en esa área.

“Tiene un estilo único en ciertos golpes y él lo admite. Pero sus fundamentos son realmente sólidos y están mejorando cada vez más”, sostuvo Kovacs. “Hay una gran discusión entre qué es un fundamento y qué es un estilo. Todos estos jugadores tienen estilos únicos. Pero los fundamentos son bastante consistentes entre los mejores jugadores del mundo”.

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FUENTE: AP