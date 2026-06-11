Fracasa intento de prorrogar programa de vigilancia en Congreso de EEUU

La votación en la Cámara se vino abajo de manera bipartidista, con algunos republicanos y casi todos los demócratas rechazando la medida temporal, 198-218, en medio de la controversia por la negativa del presidente Donald Trump a nombrar a un jefe permanente de las agencias de inteligencia del país.

Trump ha insistido en elegir de manera temporalmente a Bill Pulte como director de inteligencia nacional a pesar de que Pulte tiene poca experiencia para el cargo. Los demócratas dicen que no apoyarán la renovación de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, conocida como FISA, a menos que el presidente republicano retire el nombramiento de Pulte y nomine a un reemplazo permanente.

El Senado podría intentar su propia votación más tarde el jueves, pero se desvanecen las esperanzas de evitar lo que podría ser un vacío sin precedentes en la herramienta de vigilancia. La ley expira el viernes a la medianoche.

El estancamiento pronto podría traducirse en limitaciones sobre qué inteligencia puede recopilar el gobierno de Estados Unidos en el extranjero, justo cuando comienzan partidos de la Copa del Mundo en ciudades de todo el país y antes de las celebraciones por el 250.º aniversario de la nación.

Trump ha insistido en Pulte, rechazando las exigencias de los legisladores de un nominado más calificado. Trump pidió al Congreso una prórroga de corto plazo de la ley para “dar tiempo para la selección y confirmación” de un director permanente. Afirmó que quiere que Pulte empiece a reducir el tamaño de las agencias de inteligencia.

Los partidos se culparon mutuamente por la posible interrupción de lo que se ha considerado un programa de vigilancia esencial aunque controversial, para mantener al país seguro.

“Vamos a pedirle a cada miembro aquí que haga lo correcto”, manifestó el presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano por Luisiana. “No podemos permitir que eso quede en oscuras".

La dirigencia demócrata de la Cámara anunció su oposición, al señalar que Pulte no tiene antecedentes relevantes en inteligencia, en desafío al requisito de la ley de contar con experiencia “amplia” en seguridad nacional.

“La motivación aparente para su ascenso es la voluntad demostrada de Bill Pulte de escudriñar bases de datos del gobierno para buscar información comprometedora sobre los enemigos políticos acusados por el presidente Trump”, dijeron en un comunicado conjunto el líder demócrata Hakeem Jeffries, de Nueva York, y el equipo de liderazgo. Señalaron que existe una vía para reautorizar FISA, “pero requerirá aprobar reformas significativas”.

Republicanos presionan a la Casa Blanca, sin éxito

Los republicanos del Congreso han presionado a Trump toda la semana para que nomine rápidamente a un reemplazo permanente. Pero él dijo que necesita más tiempo para hacerlo.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, declaró que los líderes republicanos "hemos dejado bien claras nuestras opiniones” a la Casa Blanca.

Trump ha dicho que está entrevistando a cinco candidatos para dirigir la agencia de manera permanente, tras la renuncia de Tulsi Gabbard.

Johnson indicó que el mandatario ha dejado muy claro que Pulte servirá por un “plazo muy corto —una especie de función de renovación” para ayudar a que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional sea “renovada y reducida”.

Pero los demócratas del Comité de Inteligencia de la Cámara, encabezados por el representante Jim Himes, de Connecticut, dijeron en una carta al presidente que Pulte es una “elección singularmente desacertada” incluso para desempeñarse en calidad interina.

Legisladores republicanos y demócratas escépticos de Pulte han señalado su falta de experiencia en inteligencia y también su historial en la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, donde se le ha vinculado con intentos de enjuiciar a funcionarios públicos que han criticado a Trump, como la fiscal general de Nueva York Letitia James, demócrata; el senador Adam Schiff, demócrata por California; y Lisa Cook, integrante de la junta de la Reserva Federal.

“La única manera en que se ha distinguido es por ser alguien que hará o dirá cualquier cosa para mantenerse en sus buenas gracias”, escribieron Himes y los otros legisladores, “cualidades que son precisamente lo contrario de lo que nuestra nación necesita”.

FISA expirará el viernes a la medianoche

La Sección 702 de FISA permite que agencias como la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI recopilen comunicaciones en el exterior sin una orden judicial.

Aunque miembros de ambos partidos han querido desde hace tiempo limitar esa autoridad, existía un amplio apoyo bipartidista para renovarla, especialmente después de que republicanos y demócratas acordaran recientemente un proyecto de ley de compromiso.

El senador de Virginia Mark Warner, el principal demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado, ha trabajado con republicanos en la legislación para renovar la autoridad. Pero calificó el nombramiento de Pulte como “una granada de mano” que está alterando el proceso.

Warner aseguró que la única manera en que apoyará una prórroga de la ley es si el principal subdirector de inteligencia nacional, Aaron Lukas, es el líder interino durante la vigencia de esa extensión.

El senador de Arkansas Tom Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, y el senador de Iowa Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado, han advertido a la administración que es probable que la herramienta de espionaje caduque.

La administración debería prepararse “para una posible brecha significativa en la recopilación de inteligencia extranjera”, escribieron en una carta.

Trump no cede con Pulte

Tras el rechazo bipartidista al nombramiento temporal de Pulte, Trump señaló la semana pasada que no lo nominaría de manera permanente para el cargo. Pero los demócratas, y algunos republicanos, quieren que su nombramiento se retire de inmediato y que Trump nomine a un reemplazo que pueda ser confirmado por el Senado.

Sin embargo, Trump anunció que Pulte no sólo asumiría como director interino y que comenzaría antes de lo previsto, el 19 de junio.

Uno de varios posibles reemplazos podría ser Pete Hoekstra, embajador de Trump en Canadá y ex presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara. La Casa Blanca se ha comunicado con Hoekstra sobre el puesto y las conversaciones continúan, según una persona familiarizada con el acercamiento que pidió el anonimato para hablar de conversaciones privadas.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Joey Cappelletti, Kevin Freking y Eric Tucker.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP