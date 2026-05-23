americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Fotos de protestas masivas y bloqueos viales que asfixian la capital de Bolivia

LA PAZ (AP) — Las protestas y los bloqueos encabezados por mineros y sindicatos han paralizado la capital política de Bolivia, La Paz, aumentando la presión sobre el presidente, Rodrigo Paz, apenas seis meses después de asumir el cargo.

Una manifestante contraria al gobierno sostiene un cartel con la frase Renuncia del presidente, en La Paz, Bolivia, el 18 de mayo de 2026. (AP Foto/Juan Karita)
Una manifestante contraria al gobierno sostiene un cartel con la frase "Renuncia del presidente", en La Paz, Bolivia, el 18 de mayo de 2026. (AP Foto/Juan Karita) AP

Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de The Associated Press.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El especialista James Denaro trabaja en su puesto en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street baja tras un repunte de los precios del petróleo

ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Destacados del día

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: El norte revuelto y brutal no nos conoce

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: "El norte revuelto y brutal no nos conoce"

ARCHIVO - La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, escucha en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el 23 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Gabbard renuncia como directora de inteligencia nacional de EEUU por problemas de salud de su esposo

Mariela Castro rompe el silencio tras cargos contra Raúl: A él nadie lo va a secuestrar

Mariela Castro rompe el silencio tras cargos contra Raúl: "A él nadie lo va a secuestrar"

Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

ICE arresta en Miami a hermana de la jefa de GAESA en nuevo golpe contra estructura cubana
ULTIMA HORA

ICE arresta en Miami a hermana de la jefa de GAESA en nuevo golpe contra estructura cubana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter