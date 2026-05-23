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Fotos de protestas masivas y bloqueos viales que asfixian la capital de Bolivia

LA PAZ (AP) — Las protestas y los bloqueos encabezados por mineros y sindicatos han paralizado la capital política de Bolivia, La Paz, aumentando la presión sobre el presidente, Rodrigo Paz, apenas seis meses después de asumir el cargo.