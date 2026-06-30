Ford retira más de 741.000 vehículos por falla en el sistema de estacionamiento

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El logo de la Ford en un concesionario en Littleton, Colorado, el 2 de noviembre del 2025. (AP foto/David Zalubowski) AP

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) indicó en un informe que el retiro incluye ciertos vehículos Ford F-150, Lincoln Aviator, Ford Explorer, Lincoln Navigator y Ford Expedition de los modelos comprendidos entre 2018 y 2021.

El informe señala que los vehículos afectados pueden experimentar un acoplamiento temporal del trinquete de estacionamiento de la transmisión mientras el vehículo está en movimiento, cuando la transmisión ordena ciertos cambios, lo que podría dañar componentes del sistema de estacionamiento.

Si se producen daños en el sistema de estacionamiento de la transmisión, podría verse afectada la capacidad de la función de estacionamiento de la transmisión para mantener inmóvil el vehículo si no se aplica el freno de estacionamiento. El movimiento no intencional en “estacionamiento” aumenta el riesgo de un choque o de lesiones, según el informe.

La NHTSA señaló que Ford tiene conocimiento de 24 denuncias de daños a la propiedad y nueve presuntas lesiones —dos de ellas denuncias de lesiones emocionales— relacionadas con el problema.

Los propietarios de los vehículos serán notificados por correo postal y se les indicará que lleven su vehículo a un concesionario Ford o Lincoln para actualizar el Módulo de Control del Tren Motriz (Powertrain Control Module) con el software más reciente. Los concesionarios también inspeccionarán la transmisión del vehículo para detectar daños en el sistema de estacionamiento y reemplazarán los componentes dañados de la transmisión según sea necesario. El servicio no tendrá costo.

Los propietarios de los vehículos pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Ford en Estados Unidos al 1-866-436-7332 o con la línea directa de seguridad vehicular de la NTHSA al 1-888-327-4236 para obtener más información.

_________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP