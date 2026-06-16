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Floyd Mayweather enfrenta cargos por delito grave en Las Vegas

LAS VEGAS (AP) — El boxeador Floyd Mayweather enfrenta dos cargos por delitos graves en Las Vegas por acusaciones de que emitió un cheque sin fondos para comprar un reloj en una tienda de reventa de lujo.

ARCHIVO - El boxeador Floyd Mayweather Jr. observa las acciones durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el 26 de marzo de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Adam Hunger, Archivo)
ARCHIVO - El boxeador Floyd Mayweather Jr. observa las acciones durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el 26 de marzo de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Adam Hunger, Archivo) AP

Mayweather tenía programada una comparecencia inicial el lunes en el Tribunal de Justicia de Las Vegas. No estuvo presente físicamente en la audiencia, pero un abogado lo representó, según la oficina del fiscal de distrito del condado de Clark. Su caso tiene prevista una audiencia en septiembre.

Mayweather, de 49 años, fue acusado en abril de robo, así como de girar y entregar un cheque sin fondos suficientes con la intención de defraudar, según los registros judiciales.

Los fiscales del condado de Clark alegan que en diciembre de 2024 Mayweather emitió un cheque por 200.000 dólares a través de Wells Fargo Bank a la tienda de reventa de diseñadores de Las Vegas Gold and Beyond, pese a no tener fondos suficientes en su cuenta, de acuerdo con la denuncia penal.

Mayweather, ex campeón mundial en cinco divisiones, anunció a principios de este año que salía del retiro y regresaba al boxeo competitivo este verano.

Mayweather tenía previsto estar en Atenas, Grecia, para el combate de boxeo “Battle of the Legends” el 27 de junio, según un comunicado de prensa anterior. En abril, Mayweather confirmó que estaría en un combate en Atenas.

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