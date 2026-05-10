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Flick dirige al Barcelona tras la muerte de su padre y celebra el título de La Liga

BARCELONA, España (AP) — El técnico del Barcelona, Hansi Flick, estuvo en el banquillo para el clásico del domingo contra el Real Madrid tras la muerte de su padre, y el club catalán conquistó su segundo título consecutivo de la liga española.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, es lanzado al aire por sus jugadores después de la conquista del título de La Liga de España tras la victoria sobre el Real Madrid, lo que aseguró el campeonato para Barcelona, el domingo 10 de mayo de 2026, en Barcelona, España. (AP Foto/Joan Monfort)
Hansi Flick, entrenador del Barcelona, es lanzado al aire por sus jugadores después de la conquista del título de La Liga de España tras la victoria sobre el Real Madrid, lo que aseguró el campeonato para Barcelona, el domingo 10 de mayo de 2026, en Barcelona, España. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Barcelona venció 2-0 a Madrid en el Camp Nou apenas unas horas después de que el club anunciara la muerte del padre de Flick.

“Nunca olvidaré este día. Fue un día duro para mí. Empieza con esto (la noticia de) que mi padre falleció, pero aquí mi equipo es fantástico”, afirmó Flick.

Según reportes, el padre de Flick murió durante la noche. El club no dio detalles adicionales.

“El FC Barcelona y toda la familia blaugrana desean enviar todo nuestro cariño a Hansi Flick tras el fallecimiento de su padre. Compartimos tu dolor y nuestros pensamientos están contigo y con tu familia en este momento difícil”, señaló el Barcelona en un comunicado.

Los jugadores de Barcelona y Madrid llevaron brazaletes negros y hubo un minuto de silencio antes del inicio.

Barcelona llegó al último clásico de la temporada con una ventaja de 11 puntos sobre Madrid, con cuatro jornadas por disputarse en La Liga. Derrotó con comodidad a su acérrimo rival con goles en la primera parte de Marcus Rashford y Ferrán Torres.

“Flick ha sido muy importante para nosotros. Tiene ideas muy claras, pero por dentro hay mucha libertad para los jugadores. Así podemos mostrar nuestra calidad”, comentó el mediocampista Frenkie de Jong.

Los jugadores del Barcelona lanzaron a Flick por los aires durante las celebraciones del título.

“Esto es como una familia y hoy lo dieron todo, y estoy realmente orgulloso. Es increíble, en este estadio, y también en el clásico contra el Real Madrid, ganar La Liga”, manifestó Flick.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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