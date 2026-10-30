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Fiscalía guatemalteca allana viviendas en busca de asesinos de reconocido abogado

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La fiscalía guatemalteca realizaba el viernes 16 allanamientos en busca de varias personas que habrían participado en el asesinato de un reconocido abogado ocurrido el 17 de octubre.

La Policía Nacional Civil, que colabora en las investigaciones, confirmó los allanamientos en varias zonas de la capital guatemalteca.

El 17 de octubre el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado por varios hombres que ingresaron a un campo de futbol en una concurrida zona de la capital. Según las investigaciones, el abogado recibió varios disparos que acabaron con su vida y con la de otro deportista que estaba en el lugar.

El repudió creció cuando la policía detuvo a dos hombres a los que acusó del crimen y sostuvo que les habían decomisado un arma. Días después la Fiscalía pidió que los dejaran en libertad tras poner en duda la versión de la policía. Finalmente un juez liberó a los dos hombres, que se habían declarado inocentes.

Solórzano Foppa era un exfiscal antipandillas y exsuperintendente de Administración Tributaria, usaba sus redes sociales para hacer análisis personales sobre la corrupción y el narcotráfico y había señalado que instituciones y funcionarios podrían estar involucrados con esos delitos. Era nieto de Alaíde Foppa, una escritora y poeta cofundadora de una revista feminista que vivió durante años exiliada en México y fue desaparecida por el Estado guatemalteco en 1980.

El abogado tenía seguridad estatal debido a que había recibido amenazas.

FUENTE: AP

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