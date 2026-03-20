Fiscales de EEUU investigan si presidente colombiano tuvo vínculos con narcos, dicen fuentes a AP

Compartir en:









El presidente colombiano Gustavo Petro tras votar en las elecciones legislativas colombianas en Bogotá, el 8 de marzo del 2026. (AP foto/Fernando Vergara) AP

Las personas no estaban autorizadas a hablar sobre la investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Fiscales en Brooklyn y Manhattan han estado interrogando en los últimos meses a narcotraficantes sobre sus vínculos con Petro y, en particular, sobre acusaciones de que representantes del presidente colombiano solicitaron sobornos para bloquear su extradición a Estados Unidos, indicó una de las personas familiarizadas con la investigación.

Un portavoz de la presidencia colombiana declinó hacer comentarios sobre las investigaciones en curso sobre Petro o los posteriores procedimientos judiciales.

La investigación federal fue informada más temprano el viernes por The New York Times.

___________________________________

Durkin Richer informó desde Washington. Goodman informó desde Miami. Mike Sisak contribuyó desde Nueva York y Astrid Suárez desde Bogotá,

___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP