Fiscales de Arizona desestiman caso de falsos electores, pero prometen nueva acusación

ARCHIVO - La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, habla en la prisión estatal de Arizona, el 19 de marzo de 2025, en Florence, Arizona. (Foto AP/Darryl Webb, archivo) AP

La decisión anunciada el jueves marca el tercer caso de este tipo sobre falsos electores presentado por estados que es desestimado, aunque la fiscal general demócrata promete volver a presentarlo ante un jurado investigador con la esperanza de obtener otra acusación formal.

La maniobra legal busca sortear un plazo que vence el viernes para iniciar nuevos procedimientos ante un jurado investigador, después que Mayes perdiera una apelación a principios de este mes. La apelación se presentó luego que los abogados defensores argumentaran con éxito que al jurado investigador original no se le habían mostrado las partes pertinentes de una ley que regula cómo se certifican las contiendas presidenciales.

Los tribunales han desestimado casos similares en Michigan y Georgia, y un fiscal especial retiró a finales de 2024 un caso federal que acusaba a Trump de conspirar para revertir las elecciones de 2020. Esos casos terminaron después que Trump derrotara a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris en 2024. Los casos relacionados con el plan de falsos electores siguen vigentes en Nevada y Wisconsin.

Los cargos en Nevada fueron desestimados en 2024 cuando un juez concluyó que el condado Clark, el más poblado del estado y donde se encuentra Las Vegas, era el lugar incorrecto para llevar el caso. Más tarde ese año, sin embargo, el caso se volvió a presentar en Carson City, la capital de Nevada.

El caso de Arizona había quedado paralizado durante más de un año al tiempo que Mayes impulsaba la apelación.

En Arizona, los abogados defensores sostuvieron que la ley permite que se presenten al Congreso múltiples listas de electores en caso de que los resultados sean impugnados. La ley federal se modificó en 2022 para especificar que cualquier estado sólo podía presentar una lista de electores y que los gobernadores estatales son responsables de dar su aprobación con su firma.

Joe Biden ganó en Arizona en 2020 por 10.457 votos.

La fiscal general del estado ha enfrentado grandes desafíos para sostener su caso.

Se presentó casi tres años y medio después de las elecciones de 2020 y formula complejos cargos de conspiración contra los 18 acusados. Una docena de solicitudes de desestimación presentadas por los abogados defensores han ralentizado el avance del proceso en los tribunales.

El primer juez del caso se inhibió a finales de 2024 después que saliera a la luz un correo electrónico en que les decía a otros jueces que se pronunciaran contra los ataques a la campaña de Harris para la presidencia. El juez siguiente ordenó que el caso se devolviera a un jurado investigador.

De los 18 acusados en Arizona, dos eran exasesores de Trump, cinco eran abogados que trabajaban para Trump y 11 eran republicanos que presentaron un documento en el que afirmaban falsamente que Trump ganó Arizona.

Tres acusados han resuelto sus casos, incluido uno que se declaró culpable de un cargo menor.

El resto se declaró no culpable. Algunos señalaron que firmaron el certificado en caso de que Trump ganara las impugnaciones judiciales y se necesitara con urgencia una nueva lista de electores antes del plazo del 6 de enero para que el Congreso contabilizara los votos.

El caso ha influido en la contienda por la fiscalía general de Arizona, en la que ambos aspirantes republicanos que desafían a Mayes han dicho públicamente que desestimarán los cargos si fueran elegidos para el puesto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP