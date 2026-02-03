americateve

Fiscal general de NY desplegará observadores legales para vigilar a agentes federales de inmigración

NUEVA YORK (AP) — La fiscal general de Nueva York anunció sus planes para desplegar observadores legales que supervisen las medidas federales de control migratorio en el estado.

ARCHIVO - La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ofrece una conferencia de prensa el 15 de diciembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, archivo)
ARCHIVO - La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ofrece una conferencia de prensa el 15 de diciembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, archivo) AP

La iniciativa enviará observadores, que llevarán chalecos de seguridad de color morado, a zonas donde se reporte actividad migratoria para recopilar información "que pueda servir de base para futuras acciones legales", dijo la fiscal general, Letitia James.

Las tensiones siguen siendo altas en todo el país debido a la agresiva campaña migratoria del presidente Donald Trump, especialmente después de la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minnesota. Los videos de agentes realizando arrestos de migrantes en todo el territorio han provocado críticas por sus tácticas agresivas, y a menudo se han vuelto virales en internet.

"Estoy orgullosa de proteger los derechos constitucionales de los neoyorquinos para hablar libremente, protestar pacíficamente y vivir sus vidas sin temor a acciones federales ilegales", señaló en un comunicado, James, que es demócrata.

"Hemos visto en Minnesota lo rápido y trágicamente que pueden escalar las operaciones federales en ausencia de transparencia y responsabilidad", agregó.

James apuntó que los observadores de su oficina servirán como "testigos neutrales" que identificarán violaciones de la ley, pero no interferirán. También pidió a los neoyorquinos que envíen a su oficina videos de las redadas migratorias para su revisión.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, la también demócrata Kathy Hochul, dijo que este año impulsará una legislación que permita a la ciudadanía demandar a agentes federales “cuando actúen fuera del ámbito de sus funciones”, además de una propuesta para mantener a los agentes de inmigración alejados de escuelas, hospitales y lugares de culto a menos que tengan una orden judicial.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

