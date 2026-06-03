Fiscal de Chicago defiende su injerencia en jurado investigador por caso de protesta migratoria

El fiscal federal Andrew Boutros en el Tribunal Federal Dirksen, el viernes 3 de abril de 2026, en Chicago. (E. Jason Wambsgans/Chicago Tribune vía AP) AP

El fiscal federal Andrew Boutros difundió el martes un comunicado de cinco páginas, con extractos de transcripciones, en respuesta a las afirmaciones de abogados defensores de que había tenido un inusual “contacto personal” con el jurado investigador en octubre, antes de que se presentara una acusación formal en un tercer intento.

Aseguró que compareció únicamente para recordarles a los miembros de jurado su obligación de ser justos y sostuvo que no intentaba influirlos.

Pero Boutros también les dijo a los jurados que “por favor levanten la mano” si “no pueden dejar de lado sus sentimientos personales” sobre inmigración o cualquier otro caso. Ocurrió en un momento en que el Departamento de Justicia del presidente Donald Trump enfrentaba dificultades en otros lugares con jurados investigadores.

“No es normal”, dijo el miércoles Sol Wisenberg, exfiscal federal. “Por lo general, es un juez quien podría hacer comentarios”.

El caso del gobierno contra los manifestantes se ha desmoronado por otras razones. Boutros retiró los cargos contra cuatro activistas el 21 de mayo debido a una presunta mala conducta de un fiscal federal adjunto durante el proceso ante el jurado investigador. También hubo señalamientos de que se impidió participar a jurados que no estaban de acuerdo con devolver una acusación formal.

Cuando el caso fue desestimado, Boutros le dijo a un juez: “Nadie actuó con la intención de engañar, su señoría”.

El proceso del jurado investigador

Un jurado investigador federal se compone de 16 a 23 personas que se reúnen en privado. Un fiscal presenta las pruebas, y no hay ningún papel para un abogado defensor. El jurado investigador no necesita tomar una decisión unánime, aunque se requieren 12 votos para una acusación formal. Los jurados están obligados a guardar reserva, al igual que los fiscales y los investigadores.

Es poco común que un fiscal federal de una gran ciudad comparezca en la sala del jurado investigador. Boutros indicó que no habló con los jurados sobre cómo aplicar la ley ni sobre las pruebas contra los manifestantes en un centro de detención migratoria en el área de Chicago.

En cambio, sugirió que estaba allí simplemente para pronunciar palabas de ánimo mientras su equipo se encargaba de los detalles del caso. Boutros afirmó que un jurado investigador que no esté dispuesto a recibir “pruebas de manera imparcial sin temor ni favoritismos” representa una amenaza para la aplicación de la ley.

“En circunstancias tan inexploradas y sin precedentes, pueden requerirse medidas extraordinarias para restablecer el estado de derecho”, expresó sobre su comparecencia.

A Josh Herman, abogado defensor en el caso, le preocupa el papel de Boutros. Señaló que es “escalofriante” que el fiscal pidiera a los jurados que se identificaran si no podían dejar de lado sus sentimientos personales al escuchar pruebas en ciertos casos antes de que el jurado investigador devolviera una acusación formal en el tercer intento.

“El hecho de que la acusación formal ahora haya sido desestimada debido a otra mala conducta ante el jurado investigador no corrige los muchos agravios que ocurrieron aquí”, sostuvo Herman, quien junto con otros abogados ha pedido a un juez que ordene al gobierno que pague sus honorarios.

Otros casos que el Departamento de Justicia de Trump ha manejado mal

El caso de Chicago forma parte de un patrón del Departamento de Justicia durante la segunda administración de Trump, que ha enfrentado dificultades con jurados investigadores.

Un panel de jueces en Wyoming desestimó recientemente los cargos contra nueve personas cuando el fiscal federal les dijo a los jurados que los acusados eran “tipos malos” y “asesinos”. Repartió tarjetas de presentación y los invitó a comunicarse con él de manera individual.

En noviembre, un juez magistrado federal reprendió a una incondicional de Trump que consiguió una acusación formal contra el exdirector del FBI James Comey, al afirmar que Lindsey Halligan había incurrido en un “patrón inquietante de profundos errores de investigación”.

Las irregularidades han sido mencionadas por abogados que buscan las transcripciones del jurado investigador en el caso contra el periodista independiente Don Lemon. Está acusado en relación con una protesta contra la aplicación de leyes migratorias en una iglesia de Minnesota.

Boutros fue nombrado fiscal federal en 2025 para el norte de Illinois por el Departamento de Justicia, un cargo que fue prorrogado el año pasado por jueces del Tribunal de Distrito de Estados Unidos. Los senadores Dick Durbin y Tammy Duckworth, ambos demócratas de Illinois, han pedido que renuncie, citando caos y una “profunda disfunción interna” en su oficina.

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El reportero de la AP Eric Tucker contribuyó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP