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Fire vence 3-1 a Whitecaps en duelo de excompañeros del Bayern Lewandowski y Müller

CHICAGO (AP) — Philip Zinckernagel anotó en los albores del segundo tiempo, Maren Haile-Selassie marcó un gol en los minutos finales, además de prodigar una asistencia, y el Fire de Chicago venció el martes 3-1 a los Whitecaps de Vancouver en un duelo entre los excompañeros del Bayern Múnich Robert Lewandowski y Thomas Müller.

Maren Haile-Selassie, del Fire de Chicago, festeja su gol ante los Whitecaps de Vancouver, el martes 6 de octubre de 2026 (AP Foto/Paul Beaty)
Maren Haile-Selassie, del Fire de Chicago, festeja su gol ante los Whitecaps de Vancouver, el martes 6 de octubre de 2026 (AP Foto/Paul Beaty) AP

Lewandowski y Müller pasaron ocho temporadas juntos en el Bayern de 2014 a 2022. Se suponía que las estrellas se reencontrarían en la MLS hace meses, antes de que los incendios forestales aplazaran el esperado enfrentamiento.

El polaco Lewandowski cerró la cuenta a los 88 minutos con un pase generoso hacia Haile-Selassie, que estaba completamente solo en el segundo palo. Lewandowski, quien regresó temprano a Chicago desde la actividad internacional con Polonia después de que una suspensión por tarjeta amarilla lo dejó fuera del partido del lunes, suma seis goles y tres asistencias en sus primeras 12 apariciones en la MLS.

Chicago superó a Charlotte y subió al cuarto lugar de la clasificación de la Conferencia Este. Los cuatro primeros obtienen ventaja de local en la primera ronda de los playoffs.

El Fire tiene 45 puntos por 43 de Charlotte.

Vancouver se mantiene en la cima de la Conferencia Oeste con 50 puntos, tres más que St. Louis y Dallas.

Jonathan Bamba abrió el marcador a los nueve para su primer gol desde el 21 de marzo. El marfileño condujo el balón hasta la frontal del área y colocó un disparo con efecto que superó al arquero Yohei Takaoka.

Zinckernagel culminó una buena pared con Haile-Selassie para poner el 2-0 a los 50. El primer gol del danés desde mayo llegó después de que falló un penal en la primera mitad.

El defensor de Vancouver Mathias Laborda anotó a los 73 al rematar de cabeza un tiro de esquina cobrado por Oliver Larraz. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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