Filis repiten con su núcleo ante renovados Mets y magullados Bravos en el Este de la Nacional

Mientras tanto, los Mets de Nueva York confían en que una gran renovación produzca resultados en octubre. Y los Bravos de Atlanta, golpeados por las lesiones, creen que también pueden recuperarse rápido —si tan solo pudieran mantener a todos sus jugadores clave en el terreno.

En una división que cuenta con dos nuevos mánagers y una constelación de estrellas consolidadas como Juan Soto, Trea Turner y Ronald Acuña Jr., los jóvenes Miami Marlins y los Washington Nationals en reconstrucción siguen siendo dos de los mayores misterios del béisbol.

1. Filis. Filadelfia sigue en modo de ganar ya mientras persiguen la primera corona de Serie Mundial de la franquicia desde 2008. Ganaron el Este de la Liga Nacional por 13 juegos la temporada pasada, solo para ser eliminados en una serie divisional por segundo año consecutivo. En esencia, los Filis retuvieron el mismo núcleo, ya que Schwarber y el receptor J.T. Realmuto, tres veces All-Star, regresaron en la agencia libre con nuevos contratos. Ranger Suárez se fue tras acordar con Boston por 130 millones de dólares y cinco años, pero Cristopher Sánchez (segundo en el voto del Cy Young del circuito), Jesús Luzardo y Aaron Nola regresan de una rotación sólida que espera volver a contar pronto con un Zack Wheeler sano. También se espera que el cotizado prospecto Andrew Painter se gane un lugar. Justin Crawford, otro prospecto, podría recibir una oportunidad en el jardín central, y García defenderá en el jardín derecho en lugar de Nick Castellanos. El cerrador dominicano Jhoan Durán y el nuevo preparador Brad Keller apuntalan el bullpen.

2. Mets. Nueva York, que gasta a manos llenas, se desplomó en la segunda mitad y se quedó fuera de los playoffs el año pasado. Convencido de que eran necesarios cambios importantes, el presidente de operaciones de béisbol David Stearns terminó por reformar la plantilla. Se fueron varios favoritos de la afición, incluidos Alonso, el jardinero Brandon Nimmo, el cerrador Edwin Díaz y el versátil veterano Jeff McNeil. En su lugar llegan el nuevo primera base Jorge Polanco, el nuevo segunda base Marcus Semien, el nuevo tercera base Bo Bichette, el nuevo jardinero central Luis Robert Jr. y el nuevo cerrador Devin Williams. Pero el mayor movimiento de Stearns quizá haya sido canjear a dos prospectos de primer nivel a Milwaukee por Peralta, lo que le dio a Nueva York un abridor número 1 muy necesario. La rotación podría ser una verdadera fortaleza (a diferencia del año pasado), con el impresionante novato Nolan McLean, el derecho Kodai Senga, el relevista reconvertido Clay Holmes y los zurdos David Peterson y Sean Manaea. Sin olvidar a un par de prospectos muy valorados que esperan su oportunidad en Triple-A. Luke Weaver fue contratado para reforzar un bullpen que genera dudas, pero con potencial. Soto pasa del jardín derecho al izquierdo, y la defensa sigue siendo un gran signo de interrogación. Se espera que el campocorto estelar Francisco Lindor esté listo para el día inaugural tras someterse a una cirugía en la mano izquierda el 11 de febrero. Nueva York busca su primer campeonato de Serie Mundial en 40 años y su primer título divisional desde 2015, pero superar a los rivales Filis no será fácil.

3. Bravos. Tras quedarse fuera de los playoffs el año pasado por primera vez desde 2017, los Bravos buscaban recuperar su nivel y gozar de buena salud en 2026. En cambio, el manager debutante Walt Weiss se está ajustando a una desconcertante cadena de contratiempos. El golpe más devastador fue la suspensión por toda la temporada del bateador designado y jardinero Jurickson Profar, después de su segunda prueba positiva por una sustancia para mejorar el rendimiento. Atlanta también perdió al zurdo Joey Wentz por una lesión de rodilla que lo dejará fuera toda la temporada durante los entrenamientos de primavera. Los abridores Spencer Schwellenbach y Hurston Waldrep fueron colocados en la lista de lesionados de 60 días tras someterse a una cirugía de codo. El hondureño Mauricio Dubón comenzará la temporada como campocorto mientras Ha-Seong Kim se recupera de una lesión en un dedo. Los Bravos también arrancarán sin el receptor Sean Murphy, quien se sometió a una cirugía de cadera en septiembre que lo dejará fuera toda la temporada. Cuando esté sano, Murphy compartirá tiempo con Drake Baldwin, el Novato del Año 2025 de la Liga Nacional, en una rotación que también ofrecerá opciones como bateador designado. A pesar de todo eso, los Bravos aún cuentan con el nueve veces All-Star Chris Sale y el ganador de 20 juegos Spencer Strider al frente de su rotación, para complementar una alineación peligrosa que incluye a Acuña, Matt Olson, Austin Riley y Ozzie Albies. Todavía son posibles grandes cosas.

4. Marlins. Miami sorprendió al quedar tercero en la división el año pasado con marca de 79-83 bajo el manager novato Clayton McCullough, una mejora de 17 victorias respecto a 2024. Y, liderados por el presidente de operaciones de béisbol Peter Bendix, están probando cosas distintas —como cantar los lanzamientos desde el dugout. A Miami quizá le falten nombres conocidos, pero hay brazos talentosos y jóvenes prometedores en el roster, como el jardinero All-Star Kyle Stowers, el jardinero central Jakob Marsee, el campocorto Otto López, el segunda base Xavier Edwards y el receptor de poder Agustín Ramírez. Christopher Morel fue contratado para jugar en primera base, una posición nueva para él, y el nuevo cerrador Pete Fairbanks recibió un contrato de 13 millones de dólares por un año como agente libre. La rotación podría ser competente, encabezada por Sandy Alcántara (Cy Young en 2022) y Eury Pérez (gigante de 2,03 metros) junto con el recién llegado Chris Paddack. Pero los austeros Marlins siempre parecen ser un equipo en transición, y en enero traspasaron al abridor Edward Cabrera a los Cachorros por un paquete de tres jugadores encabezado por el jardinero de 23 años Owen Caissie. Alcántara y Fairbanks podrían ser los siguientes en salir a mitad de temporada.

5. Nacionales. La reconstrucción ha sido lenta en Washington. Terminaron 66-96 en 2025 para su sexta temporada perdedora consecutiva desde que ganaron la Serie Mundial de 2019. El movimiento juvenil ahora incluye al presidente de operaciones de béisbol Paul Toboni, de 36 años; al manager novato Blake Butera, de 33; y el gerente general Anirudh Kilambi, de 32. Gore, un zurdo All-Star, fue traspasado a Texas en enero por un paquete de cinco prospectos de ligas menores. Washington aún espera que el joven toletero James Wood, el campocorto CJ Abrams y el jardinero Dylan Crews puedan, con el tiempo, revitalizar a la franquicia. Los Nacionales cuentan con que Cade Cavalli, selección de primera ronda del draft de 2020, lidere la rotación.

Algo que demostrar

Muchas miradas estarán puestas en Harper, de 33 años, después de que el presidente de operaciones de béisbol Dave Dombrowski cuestionara si el primera base todavía puede rendir a un nivel de élite. El OPS de .844 de Harper en 2025 fue el más bajo desde 2016 y su promedio de bateo de .261 fue el peor desde 2019, lo que llevó a Dombrowski a preguntarse abiertamente en octubre pasado si el dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional volverá a su mejor forma, con seis temporadas restantes en su contrato de 330 millones de dólares por 13 años.

Un mundo nuevo y valiente

Tras caer al cuarto lugar con marca de 76-86 el año pasado, los Bravos no se quedaron de brazos cruzados. Volvieron a firmar al cerrador Raisel Iglesias con un contrato de 16 millones de dólares por un año y se hicieron con el relevista agente libre Robert Suárez mediante un acuerdo de 45 millones de dólares por tres años. Otra incorporación clave en la temporada baja fue el jardinero izquierdo Mike Yastrzemski, quien firmó por 23 millones de dólares a lo largo de dos años.

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Los periodistas deportivos de AP Dan Gelston y Charles Odum contribuyeron a este informe.

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FUENTE: AP