americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Filis despiden al mánager Rob Thomson tras perder 11 de 12 y nombran a Mattingly como interino

FILADELFIA (AP) — Los Filis de Filadelfia despidieron el martes al mánager Rob Thomson, quien llevó al equipo a cuatro apariciones consecutivas en los playoffs, incluida la Serie Mundial de 2022, después de que Filadelfia perdió 11 de 12 juegos y comenzó el día empatado en el último lugar de las Grandes Ligas.

El coach de banca Don Mattingly fue nombrado mánager interino hasta el final de la temporada y el coach de tercera base Dusty Wathan fue ascendido a coach de banca.

Thomson tuvo marca de 355-270 y guio a unos Filis cargado de talento de alto costo —que incluía a Bryce Harper, Kyle Schwarber y Trea Turner— a títulos divisionales consecutivos. Thomson, de 62 años, fue promovido a su primera etapa como mánager en 2022, firmó una extensión de contrato en la temporada baja hasta la campaña de 2027 y nuevamente se esperaba que tuviera a los Filis peleando por la Serie Mundial.

En cambio, los Filis y su nómina de más de 300 millones de dólares han sido uno de los mayores fracasos y perdieron 10 juegos seguidos antes de que el as Zack Wheeler los guiara a una victoria el sábado contra Atlanta. Los Filis perdieron ante Atlanta el domingo y cayeron a 9-19 en la temporada, empatados con los Mets de Nueva York, sus rivales divisionales.

Thomson es el segundo mánager despedido esta campaña, después de que los Medias Rojas le dieran las gracias a Alex Cora y a cinco coaches el sábado.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Real Betis en la Liga española, el viernes 24 de abril de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid: Mbappé sufre lesión en el isquiotibial a 2 semanas del clásico en Barcelona

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

FALSA VICTORIA: CUBA REFINA SU CRUDO, PERO EL COLAPSO ENERGÉTICO CONTINÚA

FALSA "VICTORIA": CUBA REFINA SU CRUDO, PERO EL COLAPSO ENERGÉTICO CONTINÚA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter