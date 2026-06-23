americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Filis anotan 8 carreras en la 9na entrada y remontan 14-9 ante Nacionales

WASHINGTON (AP) — El jonrón de tres carreras de Bryson Stott destacó la explosión de ocho anotaciones de Filadelfia en la novena entrada y los Filis remontaron para vencer la noche del martes 14-9 a los Nacionales de Washington.

El jardinero izquierdo de los Filis de Filadelfia, Edmundo Sosa, no logra fildear un doblete conectado por Dylan Crews, de los Nacionales de Washington, que rebota contra la barda durante la quinta entrada de un partido de béisbol, el lunes 22 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/John McDonnell)
El jardinero izquierdo de los Filis de Filadelfia, Edmundo Sosa, no logra fildear un doblete conectado por Dylan Crews, de los Nacionales de Washington, que rebota contra la barda durante la quinta entrada de un partido de béisbol, el lunes 22 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/John McDonnell) AP

Con desventaja de 8-6 al comenzar la parte alta de la novena, Brandon Marsh conectó un jonrón de dos carreras que empató el juego ante Brad Lord (5-1) con dos outs. Después de que Bryce Harper y el bateador emergente Derek Hill pegaron sencillos, Stott disparó un enorme jonrón de 403 pies hacia el jardín derecho. El panameño Edmundo Sosa añadió un doble de dos carreras y Trea Turner aportó un sencillo impulsor para completar la remontada.

Luis García Jr., de Washington, conectó un jonrón en la parte baja para establecer la diferencia final.

Orion Kerkering (4-0) trabajó una entrada y permitió tres carreras, pero aun así se acreditó la victoria.

El drama de la novena entrada coronó dos últimos innings frenéticos.

El venezolano Jorbit Vivas, de Washington, conectó un jonrón de tres carreras en la parte baja.

El abridor venezolano de los Filis, Jesús Luzardo, lanzó 6 2/3 entradas, permitiendo cinco carreras con seis hits y tres bases por bolas. Igualó su máximo de carrera con 13 ponches.

El relevista de múltiples entradas Zack Littell permitió dos carreras con cinco hits en cuatro innings por Washington.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Destacados del día

EEUU sanciona a Annalie Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, y apunta al clan familiar castrista

EEUU sanciona a Annalie Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, y apunta al clan familiar castrista

Chofer cubano de Uber en Miami enfrenta cadena perpetua tras presunto secuestro y agresión sexual de pasajera

Chofer cubano de Uber en Miami enfrenta cadena perpetua tras presunto secuestro y agresión sexual de pasajera

El portugués Cristiano Ronaldo celebra después de anotar el primer gol de su equipo en partido por el Grupo K del Mundial entre Portugal y Uzbekistán, el martes 23 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Cristiano silencia las críticas con un doblete y Portugal vence 5-0 a Uzbekistán en el Mundial

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

El secretario de Defensa Pete Hegseth en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, en Washington, el 22 de junio del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin)

El Pentágono pide al Congreso 80.000 millones de dólares para la guerra con Irán

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter