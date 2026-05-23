Filadelfia se prepara para partido clave del Mundial en 250mo aniversario de la Independencia

La estatua de Rocky se yergue frente al Museo de Arte de Filadelfia el miércoles 22 de abril de 2026 (AP Foto/Tassanee Vejpongsa) AP

Una campana famosa por su grieta, un luchador ficticio curtido por el tiempo y los cheesesteaks forman parte del menú deportivo durante los seis partidos que se disputarán en el Lincoln Financial Field, casa de los Eagles de Filadelfia, campeones del Super Bowl en dos ocasiones.

El estadio, con capacidad para 69.000 espectadores, albergará cinco partidos de la fase de grupos, con pesos pesados como Brasil y Francia, además de Ecuador, Haití, Curazao, Croacia, Ghana y Costa de Marfil.

El plato fuerte llegará en la fase de eliminación directa: un partido el 4 de julio, exactamente 250 años después de que la Declaración de Independencia de Estados Unidos se firmó en Filadelfia.

Los más obvios son la Liberty Bell, el Independence Hall, Elfreth’s Alley, la Franklin Post Office & Museum y muchos otros lugares sobre los que se lee en los libros de historia. Otros visitantes quizá quieran ver lo que miraron en el cine, en particular en las películas de “Rocky”.

Es posible subir corriendo las escaleras , como lo hizo ese boxeador ficticio, antes de visitar la estatua de Rocky Balboa, una utilería que quedó de “Rocky III” y que durante décadas se mantuvo como una atracción popular y ahora está dentro del Museo de Arte de Filadelfia. La figura de bronce de Rocky Balboa —con los brazos en alto en señal de victoria, pantalones cortos y botas— se ha convertido en un punto de peregrinación para personas de todo el mundo.

Según el Philadelphia Visitor Center, unos 4 millones de personas visitan cada año las escaleras del museo, una cifra que compite con el cercano Liberty Bell en afluencia anual de visitantes.

Escena gastronómica en Filadelfia

Filadelfia es conocida por todo, desde los cheesesteaks hasta los pretzels blandos y el water ice, así que conviene venir con hambre. El cheesesteak, que se originó en Filadelfia a comienzos del siglo XX, es considerado ampliamente como el platillo emblemático de la ciudad: carne de res picada, cebollas, queso (a menudo provolone) en un panecillo resistente abierto por la mitad.

Pat's King of Steaks y Geno's Steaks son favoritos de los turistas. Y hay pocas reglas estrictas para los cheesesteaks — salvo una: no hay que pedir queso suizo. El entonces candidato presidencial John Kerry recibió críticas en Filadelfia por pedir uno así en 2003.

Los favoritos de hoy en día —siempre hay que pedir un cheesesteak con pan con semillas— son Angelo’s, aprobado por Bradley Cooper, así como Skinny Joey's Cheesesteaks.

Zonas para aficionados

El estado de Pensilvania ofrecerá zonas para aficionados en Pittsburgh, Reading y Scranton, además de Filadelfia, cuyo festival para hinchas será gratuito y estará abierto al público durante los 39 días de la Copa del Mundo.

El festival se realizará en Lemon Hill, en East Fairmount Park, e incluirá una zona de vendedores y otros programas culturales.

Opciones de transporte

SEPTA es uno de los sistemas de transporte público más grandes de Estados Unidos, con autobuses, tranvías y trenes tanto en superficie como subterráneos. Gracias a un patrocinador corporativo, habrá viajes gratuitos en la línea Broad Street de SEPTA después de los seis partidos de la Copa del Mundo.

Los traslados gratuitos tras el partido comenzarán en el descanso y se extenderán hasta dos horas después de que termine el encuentro. SEPTA incluso recibió una subvención de 5,5 millones de dólares para ayudar a cubrir el costo de las horas extra por ofrecer líneas adicionales de tren hacia el estadio.

Consejos sobre el estadio

El Lincoln Financial Field —o Philadelphia Stadium, como será rebautizado durante la Copa del Mundo— tiene pocas opciones de diversión en sus inmediaciones. Los cuatro equipos principales de la ciudad —los Eagles, los Flyers, los 76ers y los Filis— juegan en tres estadios, esencialmente en un estacionamiento compartido. Debería haber mucho estacionamiento (aunque caro) y se permitirá el consumo de alimentos y bebidas en esos terrenos.

Salvo por un par de bares deportivos cercanos —hay que probar el famoso bar de mala muerte Philadium—, la comida y la bebida más allá de la cerveza barata escasearán si no se sale de la zona hacia otro vecindario como Fishtown u Old City, donde es posible celebrar una victoria al otro lado de la calle de la Liberty Bell.

Hay que estar atento al clima: los veranos en Filadelfia pueden ser calurosos y a menudo húmedos.

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FUENTE: AP