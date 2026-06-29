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Fijan fianza de 1 millón de dólares para Terrion Arnold por secuestro y agresión

Un juez de Florida fijó la fianza del jugador de los Lions de Detroit Terrion Arnold en un millón de dólares, después de que fue acusado de orquestar el secuestro y la golpiza de tres hombres a quienes los fiscales creen que él sospechó erróneamente identificó como los autores de un robo de artículos de lujo y 100.000 dólares en efectivo.

El cornerback de los Lions de Detroit Terrion Arnold sale tras su audiencia preliminar en Tampa, Florida el lunes 29 de junio del 2026. (Jefferee Woo/Tampa Bay Times via AP)
El cornerback de los Lions de Detroit Terrion Arnold sale tras su audiencia preliminar en Tampa, Florida el lunes 29 de junio del 2026. (Jefferee Woo/Tampa Bay Times via AP) AP

Los fiscales habían pedido que el esquinero permaneciera detenido sin derecho a fianza por los ocho cargos de delito grave que enfrenta, incluidos cuatro cargos de secuestro y cuatro de agresión. Pero el juez principal del tribunal de circuito, Christopher Sabella, concedió la fianza a Arnold, quien no estará obligado a llevar un monitor en el tobillo porque eso le impediría saltar al campo para los partidos y los entrenamientos.

El juez señaló que Arnold ya tiene un “monitor paparazzi”, en referencia a los fotógrafos que han estado siguiendo sus movimientos.

“Si aparece en una playa en Tahití, estará en las redes sociales”, indicó Sabella al final de la audiencia de fianza en Tampa.

Sabella manifestó que, aunque los cargos son graves —cada uno podría conllevar una cadena perpetua si Arnold es declarado culpable—, los fiscales “aún no están ahí” en cuanto a contar con un caso sólido sobre la culpabilidad de Arnold.

El juez sí ordenó que Arnold permanezca en su casa en Tallahassee, excepto cuando esté jugando, entrenando y viajando con los Lions. También indicó que Arnold no puede tener ningún contacto con otras personas vinculadas al caso.

Los fiscales alegan que Arnold obligó a que tres hombres de entre 18 y 19 años, incluido su conductor, fueran retenidos a punta de pistola en un apartamento de Tampa, golpeados con la culata de una pistola y agredidos en febrero, después de que se reportara el robo de los artículos de lujo y el dinero en efectivo de un Airbnb en la zona. Arnold inicialmente organizó los secuestros al decirles a otros que creía saber quién le había robado y que quería confrontarlos, según los fiscales.

“Nuestra oficina sigue comprometida con buscar justicia para las tres víctimas del caso, que fueron golpeadas, asaltadas y retenidas contra su voluntad”, afirmó Erin Maloney, portavoz de la fiscalía estatal.

Denise White, directora ejecutiva de EAG Sports Management, que representa a Arnold, dijo que el fallo del juez “confirma que hay muy poca evidencia como para siquiera sugerir alguna participación delictiva por parte del señor Arnold”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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