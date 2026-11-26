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“La FIFA está trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden”, señaló en un comunicado enviado a The Associated Press.

No indicó cuándo se produjo el ciberataque ni la naturaleza precisa de la información vulnerada.

La semana pasada, un grupo que se hace llamar Handsome Boy Hacking Club publicó en X una captura de pantalla de lo que afirmó que eran archivos de la FIFA. Tres días después, pareció atribuirse el ataque al responder a una publicación que decía que se habían filtrado más de 12 gigabytes de documentos internos.

“La FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la adquisición y publicación ilícita de información, en particular de datos personales”, agregó el comunicado. “Estas acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas”.

La intrusión se produce en un momento en que la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, están bajo escrutinio después del fracaso de su plan secreto para vender participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas privados.

Infantino también intenta revalidar su mandato al frente del organismo, que preside desde hace 11 años, hasta 2031. Es el favorito en la elección del 18 de marzo, y los otros candidatos son Kohzo Tashima, de Japón, y Philippe Diallo, de Francia.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP