FIFA considera adelantar el México-Inglaterra en el Mundial por temor a tormentas eléctricas

La FIFA está evaluando la posibilidad de iniciar el encuentro antes de la hora prevista, las 6 de la tarde, en el Estadio Azteca, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.
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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El partido de octavos de final del Mundial entre México e Inglaterra el domingo podría adelantarse debido a la preocupación por una tormenta eléctrica vespertina pronosticada en la Ciudad de México.
La FIFA está evaluando la posibilidad de iniciar el encuentro antes de la hora prevista, las 6 de la tarde, en el Estadio Azteca, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.
La fuente habló bajo condición de anonimato porque aún no se ha tomado una decisión definitiva.
Entre las preocupaciones de la FIFA figura la posible interrupción causada por inundaciones.
El partido será el quinto y último de la Ciudad de México en este Mundial.
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FUENTE: AP
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