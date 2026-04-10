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FIFA añade nuevas categorías de entradas del Mundial, aún más caras

La FIFA añadió nuevas categorías de entradas, aún más caras, para el Mundial de este año, con precios de hasta 4.105 dólares por un asiento de primera categoría y de las filas delanteras para el debut de Estados Unidos contra Paraguay en Inglewood, California, el 12 de junio.

Aficionados pasean cerca de la legislatura de Victoria, Canadá, para participar en una cuenta regresiva para el Mundial, el martes 31 de marzo de 2026 (Chad Hipolito/The Canadian Press via AP)
Aficionados pasean cerca de la legislatura de Victoria, Canadá, para participar en una cuenta regresiva para el Mundial, el martes 31 de marzo de 2026 (Chad Hipolito/The Canadian Press via AP) AP

La semana pasada, la FIFA había fijado un precio máximo de 2.735 dólares para las entradas de primera categoría de ese partido, pero añadió nuevos precios de “categoría delantera”.

Asimismo, la FIFA incorporó a su sitio web de venta de entradas una segunda categoría delantera sin anuncio público, con precios que van de 1.940 a 2.330 dólares para esas entradas del debut de Estados Unidos. The Athletic fue el primer medio que informó sobre las nuevas categorías el jueves.

El Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.

El organismo rector del fútbol había señalado en su información del 9 de septiembre sobre “productos y categorías de entradas” que la primera categoría correspondía a “los asientos de mayor precio, ubicados principalmente en el nivel inferior”, pero parece haber retenido algunos asientos de esa jerarquía.

Había descrito la segunda categoría como “ubicada fuera de las zonas de la primera y disponible tanto en el nivel inferior como en el superior”.

La FIFA no respondió a un correo electrónico enviado a su oficina de prensa en busca de comentarios.

El organismo añadió asientos de hasta 3.360 dólares en la categoría delantera 1 para el debut de Canadá contra Bosnia y Herzegovina el 12 de junio en Toronto.

Para los partidos de octavos de final, añadió asientos de 905 dólares en Filadelfia.

La FIFA elevó la semana pasada el precio máximo de las entradas para la final del Mundial a 10.990 dólares durante la reapertura de ventas, afectada por fallas. El precio había sido de 8.680 dólares cuando la FIFA vendió entradas tras el sorteo del torneo en diciembre.

Las entradas de segunda categoría de la FIFA para el partido del 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, costaban 7.380 dólares, frente a 5.575, y la tercera categoría costaba 5.785 dólares, un aumento respecto de 4.185.

El jueves no parecía haber entradas disponibles para la final en el sitio de venta de boletos de la FIFA.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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