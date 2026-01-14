americateve

FIFA afirma haber recibido más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

CORAL GABLES, Florida, EE.UU. (AP) — La FIFA informó el miércoles que ha recibido más de 500 millones de solicitudes de entradas para la Copa del Mundo de este año.

ARCHIVO - El argentino Lionel Messi levanta el trofeo tras ganar la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia en el Estadio de Lusail en Lusail, Qatar, el 18 de diciembre de 2022. (AP Photo/Martin Meissner, Archivo) AP

El organismo rector del fútbol señaló que, fuera de los países anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, la mayoría de las solicitudes fueron realizadas por aficionados residentes en Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

La FIFA está pidiendo hasta 8.680 dólares por entrada. Tras las críticas, la organización anunció el mes pasado que ofrecerá entradas de 60 dólares para cada partido a las 48 federaciones nacionales en el torneo.

Las propias federaciones decidirán cómo distribuir esos boletos entre sus aficionados que asistieron a sus partidos anteriores.

El organismo indicó que el partido más solicitado en la tercera fase de ventas, que se llevó a cabo del 11 de diciembre hasta el martes, fue el Colombia vs. Portugal del 27 de junio en Miami Gardens, Florida; seguido por México vs. Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara, México; la final el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey; el partido inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio en la capital mexicana; y un partido de segunda ronda el 2 de julio en Toronto.

La FIFA indicó que notificará a las personas sobre sus solicitudes de entradas no antes del 5 de febrero y las asignará aleatoriamente para los partidos en los que la demanda supere la disponibilidad.

