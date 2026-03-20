Fernandes anota y asiste con Man United, pero Bournemouth saca empate 2-2 en casa

Compartir en:









Bruno Fernandes, del Manchester United, anota durante el partido de la Liga Premier contra el AFC Bournemouth, el viernes 20 de marzo de 2026, en Bournemouth, Inglaterra. (Andrew Matthews/PA via AP) AP

Tras un primer tiempo deslucido, Fernandes, tan a menudo el salvador del United, puso en ventaja al visitante desde el punto penal a la hora de juego.

Ryan Christie igualó para Bournemouth con un disparo raso perfectamente ejecutado seis minutos después.

El córner cerrado de Fernandes fue cabeceado a su propia portería por James Hill, bajo la presión de Maguire en el segundo palo.

Luego, cuando faltaban 12 minutos, Maguire —quien horas antes fue incluido en la convocatoria de Thomas Tuchel para los amistosos previos al Mundial contra Uruguay y Japón— fue expulsado con tarjeta roja por derribar a Evanilson en el área.

El delantero adolescente de Bournemouth Junior Kroupi convirtió el penal para poner el 2-2.

El equipo local lo intentó todo ante su visitante más ilustre durante un frenético empuje final, pero no pudo conseguir el gol de la victoria. En cambio, fue el quinto empate consecutivo para los Cherries, cuya racha invicta se extendió a 11 partidos.

Bournemouth era 10mo en la tabla. Manchester United se mantuvo en el tercer lugar, a seis puntos de Manchester City. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP