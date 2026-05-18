Fermín López se perderá el Mundial con España tras fracturarse un pie

Compartir en:









Aurelien Tchouameni del Real Madrid se barre ante el avance de Fermín López del Barcelona en el partido de la Liga de España, el domingo 10 de mayo de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort) AP

El Barcelona informó el lunes que López, de 23 años, deberá someterse a una cirugía para tratar la lesión sufrida en el partido de la liga española del equipo el domingo.

“Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico”, dijo el club.

El Barça no dio un plazo para la recuperación de López, pero no se esperaba que estuviera en condiciones a tiempo para el Mundial del próximo mes. España debuta contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta.

López integró la selección de España que conquistó la Eurocopa de 2024, así como el equipo Sub23 que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Marcó seis goles en los Juegos, incluidos dos en la final contra la anfitriona Francia.

___

FUENTE: AP

Compartir en:







