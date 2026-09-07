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Federación belga dice que no puede respaldar a Infantino para otro mandato, cita fallo de Balogun

BRUSELAS (AP) — La federación belga de fútbol afirmó que no puede respaldar la candidatura de Gianni Infantino para otro mandato como presidente de la FIFA, al citar problemas de transparencia y gobernanza y la manera en que gestionó la anulación de la suspensión obligatoria de un partido impuesta a Folarin Balogun en el reciente Mundial.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino durante el partido inaugural del Mundial Sub20 femenino entre Polonia y Argentina, el sábado 5 de septiembre de 2026, en Katowice, Polonia. (AP Foto/Beata Zawrzel)
El presidente de la FIFA Gianni Infantino durante el partido inaugural del Mundial Sub20 femenino entre Polonia y Argentina, el sábado 5 de septiembre de 2026, en Katowice, Polonia. (AP Foto/Beata Zawrzel) AP

Como jefe del organismo rector del fútbol mundial, Infantino ha afrontado una presión creciente después de que su controvertido plan para vender participaciones del Mundial provocara una airada reacción. Pero la FIFA indicó el domingo que planea presentarse de nuevo en las elecciones del próximo año para un último mandato en el cargo hasta 2031.

La Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA, por sus siglas en inglés) señaló en un comunicado el lunes que su decisión de no apoyar a Infantino está relacionada con la forma en que la FIFA “no ha mostrado transparencia” al abordar el caso de FIFA Forward Enterprise (FFE) y la tarjeta roja de Balogun.

Con el FFE, la FIFA propuso vender participaciones del Mundial a capital privado por 4.200 millones de dólares. La FIFA retiró la propuesta el 1 de agosto, apenas unos días después de que se hiciera pública, tras una intensa oposición.

“La RBFA observa que, en este asunto, hasta la fecha varias decisiones y valoraciones importantes no han sido suficientemente fundamentadas con justificaciones adecuadas”, manifestó la federación belga. “Esto plantea interrogantes sobre la transparencia y la gobernanza de este proceso. Seguimos en estrecho contacto con la UEFA y, juntos, buscamos respuestas claras sobre el proceso de toma de decisiones y los próximos pasos”.

La UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, ha encabezado los llamados para que Infantino se marche, al sostener que había perdido la confianza en él y al amenazar previamente con boicotear torneos de la FIFA, incluido el Mundial. Varias asociaciones nacionales, como la Federación Inglesa (FA), han retirado su apoyo a la reelección de Infantino.

En el caso Balogun, la federación belga indicó que la FIFA no ha ofrecido explicaciones satisfactorias sobre la decisión y sobre cómo se gestionarán casos similares.

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamara a Infantino, se aplazó la suspensión de un partido por la entrada que le valió la tarjeta roja a Balogun contra Bosnia-Herzegovina, para que pudiera jugar contra Bélgica con un lugar en cuartos de final en juego. Bélgica venció 4-1 a Estados Unidos tras 36 horas caóticas en el Mundial. Los jugadores belgas parecieron motivarse aún más por una de las mayores controversias en la historia del torneo.

“Dos meses después de los hechos, constatamos que nuestras preguntas siguen sin respuesta hasta la fecha”, expresó Pascale Van Damme, presidenta de la RBFA. “Dada la importancia de la transparencia y la claridad para todas las partes implicadas, solicitamos las explicaciones necesarias y, al mismo tiempo, queremos explorar en qué aspectos es posible mejorar los procesos actuales, para que casos similares puedan gestionarse de manera clara, coherente y eficiente en el futuro”.

La federación belga ha pedido a la FIFA que incluya el caso Balogun en el orden del día de la próxima reunión del Consejo de la FIFA, prevista para el 15 de octubre.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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