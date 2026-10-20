FBI investiga reportes de un "dispositivo incendiario" arrojado a edificio del ICE en Atlanta

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De momento no se reportaron heridos ni daños significativos, indicó el FBI en un comunicado.

“Personal del FBI y técnicos de respuesta de evidencia se encuentran en el lugar recopilando pruebas. No se tiene conocimiento de alguna amenaza a la seguridad pública en este momento”, indicó el comunicado.

Un video publicado internet el lugar del incidente acordonado por la policía, mientras agentes rodean el edificio.

El lugar también alberga un tribunal de inmigración.

El ICE no respondió de momento a un correo electrónico en busca de comentarios. La policía de Atlanta remitió cualquier pregunta a las autoridades federales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP