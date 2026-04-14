Familias estadounidenses impugnan ley italiana que limita ciudadanía por ascendencia

Los abogados italianos Marco Mellone (d) y Graziella Cerulli llegan a la Corte de Casación en Roma el 14 de abril del 2026 para argumentar contra una nueva ley de ciudadanía. (AP foto/Gregorio Borgia) AP

Su abogado, Marco Mellone, argumentó ante la Corte de Casación que la ley debería aplicarse solo a personas nacidas después de que entró en vigor, lo que potencialmente abriría una vía hacia la ciudadanía para millones de personas que viven en Estados Unidos y en partes de América Latina.

Debe haber una decisión en las próximas semanas por parte de un panel ampliado y será vinculante para los tribunales inferiores.

Un decreto del actual gobierno derechista en marzo de 2025 frenó las normas anteriores que permitían a cualquiera que pudiera demostrar ascendencia posterior a la formación de Italia en 1861 solicitar la ciudadanía. El tribunal constitucional de Italia dictaminó el mes pasado que la nueva ley es válida, pero Mellone sostuvo que el tribunal supremo tiene la facultad de aclarar el alcance de la ley.

“Las familias involucradas en este caso son simplemente descendientes... de un antepasado italiano que emigró a finales del siglo XIX a Estados Unidos, como millones de otras personas, de otros italianos”, declaró Mellone antes de la audiencia. “Hoy están invocando su derecho a la ciudadanía italiana”.

El caso de Mellone aclararía los derechos de ciudadanía de los descendientes de unos 14 millones de italianos que emigraron entre 1877 y 1914, según estadísticas del Ministerio de Relaciones Exteriores, y más allá.

Aunque el caso de Mellone involucra a dos familias, otra docena de personas cuyas solicitudes de ciudadanía quedaron en suspenso por la ley estuvieron presentes fuera del tribunal en señal de solidaridad.

Karen Bonadio dijo que espera algún día mudarse a Italia gracias a su ascendencia. Llevó fotos de ella cuando era niña junto a sus bisabuelos nacidos en Italia, quienes emigraron desde Basilicata, en el sur de Italia, al norte del estado de Nueva York, junto con sus certificados de nacimiento.

“La nueva ley dice: ‘todos estos bisnietos no conocieron a sus bisabuelos’. Esto es de 1963, creo que yo tenía 3 años y medio”, indicó Bonadio mostrando la fotografía.

Al menos uno de los casos de Mellone había sido rechazado en tribunales inferiores antes de la nueva ley, basándose en parte en fallos que establecen que los emigrantes italianos que adoptaron otra ciudadanía antes de tener hijos no pueden transmitir la ciudadanía italiana.

El caso de Jennifer Daly ha ido abriéndose paso por la burocracia italiana durante casi una década. Su abuelo, Giuseppe Dallfollo, inmigró a Estados Unidos en 1912 desde la provincia norteña de Trento, cuando estaba bajo control austrohúngaro. Más tarde se casó con una mujer italiana y la llevó, y en algún momento se naturalizó como ciudadano de Estados Unidos.

Daly relató que siempre tuvo una fuerte identidad italiana que trascendía su apellido, anglicanizado por funcionarios de inmigración de Estados Unidos. Solicitó la ciudadanía porque “realmente es un reconocimiento de quién soy, de dónde vengo. Es mucho más que la ciudadanía. Es todo”, manifestó Daly, una profesora de historia jubilada, por teléfono desde Salina, Kansas.

Fuera del tribunal, Alexis Traino contó que sus bisabuelos, tanto por el lado materno como por el paterno, habían venido de Italia, donde ella vive ahora, principalmente en Florencia.

“Toda mi vida crecí sabiendo —y mis padres siempre enfatizaban— que yo era italiana. Tenía una conexión muy, muy fuerte con Italia”, sostuvo Traino, de 34 años. Explicó que estaba esperando documentos de Italia y de Estados Unidos cuando se aprobó la ley, lo que bloqueó su caso.

“Quiero ser italiana. Quiero contribuir a Italia y ser ciudadana”, expresó.

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Barry reportó desde Milán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP