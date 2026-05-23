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Familia de Kyle Busch señala que una neumonía grave que derivó en sepsis provocó su deceso

CONCORD, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Kyle Busch murió después de que una neumonía grave progresara a sepsis, lo que derivó en complicaciones asociadas rápidas y abrumadoras, según un comunicado difundido por su familia.