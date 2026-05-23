americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Familia de Kyle Busch señala que una neumonía grave que derivó en sepsis provocó su deceso

CONCORD, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Kyle Busch murió después de que una neumonía grave progresara a sepsis, lo que derivó en complicaciones asociadas rápidas y abrumadoras, según un comunicado difundido por su familia.

ARCHIVO - Kyle Busch espera el inicio de una carrera de automovilismo de la serie Xfinity de NASCAR, el sábado 19 de junio de 2021, en Lebanon, Tennessee. (Foto AP/Mark Humphrey, Archivo)
ARCHIVO - Kyle Busch espera el inicio de una carrera de automovilismo de la serie Xfinity de NASCAR, el sábado 19 de junio de 2021, en Lebanon, Tennessee. (Foto AP/Mark Humphrey, Archivo) AP

Dakota Hunter, vicepresidente de Kyle Busch Companies, manifestó que la familia recibió la evaluación médica el sábado.

Busch, dos veces campeón de NASCAR, murió a los 41 años el jueves, un día después de desmayarse en un simulador de Chevrolet.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

Destacados del día

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: El norte revuelto y brutal no nos conoce

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: "El norte revuelto y brutal no nos conoce"

ARCHIVO - La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, escucha en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el 23 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Gabbard renuncia como directora de inteligencia nacional de EEUU por problemas de salud de su esposo

Mariela Castro rompe el silencio tras cargos contra Raúl: A él nadie lo va a secuestrar

Mariela Castro rompe el silencio tras cargos contra Raúl: "A él nadie lo va a secuestrar"

Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

ICE arresta en Miami a hermana de la jefa de GAESA en nuevo golpe contra estructura cubana
ULTIMA HORA

ICE arresta en Miami a hermana de la jefa de GAESA en nuevo golpe contra estructura cubana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter