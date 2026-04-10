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Familia demanda a EEUU por muerte de niña hondureña de 8 años bajo custodia de CBP

McALLEN, Texas, EE.UU. (AP) — La familia hondureña de una niña de 8 años con una afección cardíaca que murió bajo custodia de Estados Unidos tras cruzar la frontera en 2023 demandó al gobierno federal el viernes.

ARCHIVO - Mabel Álvarez Benedicks (al centro), madre de Anadith Danay Reyes Álvarez, saluda a otra persona durante el velorio de su hija de 8 años en la funeraria R.G. Ortiz de Nueva York, el viernes 16 de junio de 2023. (AP Foto/Jeenah Moon/Archivo)
ARCHIVO - Mabel Álvarez Benedicks (al centro), madre de Anadith Danay Reyes Álvarez, saluda a otra persona durante el velorio de su hija de 8 años en la funeraria R.G. Ortiz de Nueva York, el viernes 16 de junio de 2023. (AP Foto/Jeenah Moon/Archivo) AP

Anadith Danay Reyes Álvarez, quien tenía problemas cardíacos crónicos y anemia falciforme, enfermó con síntomas similares a los de la gripe y murió después de permanecer detenida durante ocho días en una instalación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) en Donna y, posteriormente, en Harlingen, Texas.

Una investigación interna de la CBP encontró fallas en la prestación de atención médica adecuada y determinó que el personal médico no revisó los documentos que la madre ofreció, en los que se describía la delicada condición de la niña. Bajo custodia, Anadith tuvo una fiebre de 40,5 Celsius (104,9 grados Fahrenheit), además de náuseas, dificultades para respirar y dolor.

Pese a las súplicas de su madre, la niña no fue llevada a un hospital hasta que su cuerpo quedó flácido en los brazos de ella. Mabel Álvarez Benedicks describió la muerte de su hija en una entrevista con The Associated Press más tarde esa semana.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre la demanda.

La demanda por muerte por negligencia presentada el viernes se produce después de una querella por agravio presentada contra el gobierno el año pasado, que fue rechazada en octubre. La demanda busca cubrir los daños sufridos por la familia, pero no solicita una cantidad monetaria específica.

La madre de la niña dijo que visita a un psiquiatra con regularidad y toma medicamentos para poder dormir. Su padre, Rossel Reyes Martinez, afirmó que la muerte de su hija fue la materialización de la peor pesadilla de cualquier padre.

“Por eso presentamos esta demanda hoy en su memoria, para garantizar que ninguna familia tenga que soportar el mismo dolor que hemos soportado”, manifestó su padre el jueves.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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