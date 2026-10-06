Falleció Fred Claire, gerente de los Dodgers que ganaron la Serie Mundial de 1988. Tenía 91 años

ARCHIVO - El mánager Tommy Lasorda (derecha) y el vicepresidente Fred Claire, de los Dodgers de Los Ángeles, alzan el trofeo de la Serie Mundial tras vencr a los Atléticos de Oakland, el 20 de octubre de 1987. (AP Foto/Bill Beattie) AP

Claire murió el lunes, en su 91er cumpleaños, en Pasadena, anunció el equipo el martes. Claire había ingresado recientemente en cuidados paliativos.

Claire fue diagnosticado en enero de 2015, a los 80 años, con un carcinoma de células escamosas en la piel del labio. Le extirparon las células, pero el cáncer regresó después en la mandíbula y nuevamente en el cuello. Fue operado para extirpar un nervio del lado izquierdo de la cara junto con varios ganglios linfáticos. Se sometió a radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia como parte de 11 años con el cáncer.

Solía trotar con regularidad durante sus años de viajes como gerente general de los Dodgers y comentó que era diligente con el uso de protector solar, excepto en los labios.

“Fred trajo muchas victorias y leyendas de los Dodgers a nuestra franquicia, así como el título de la Serie Mundial de 1988, y estaremos eternamente agradecidos por su liderazgo durante una era tan memorable”, indicó Stan Kasten, presidente y director ejecutivo del equipo, señaló en un comunicado.

Claire estaba cubriendo a los Dodgers durante los entrenamientos de primavera en Florida para el Long Beach Press-Telegram en 1969 cuando uno de los asistentes de relaciones públicas del equipo fue despedido.

Manifestó interés en el puesto y fue contratado en julio de ese año. Fue ascendido a vicepresidente de relaciones públicas y promociones en 1975.

Durante su gestión, Claire fue clave en la creación de la marca Dodger Blue y la campaña Think Blue. El club atrajo a 3,3 millones de aficionados en 1978, el primer equipo de las Grandes Ligas en superar los 3 millones. También contrató al narrador Ross Porter, quien trabajó para el equipo desde 1977 hasta que fue despedido en 2004.

En 1976, Rick Monday, jardinero de los Cachorros de Chicago, corrió y salvó una bandera estadounidense de ser quemada en el terreno del Dodger Stadium por dos espectadores. Claire indicó al operador del tablero de mensajes que escribiera: “Rick Monday......You Made a Great Play” en el tablero.

Convertirse en gerente general de los Dodgers tras un escándalo

En abril de 1987, estalló una tormenta de relaciones públicas por comentarios que Al Campanis, el gerente general de 70 años, hizo en el programa “Nightline” de ABC.

A Campanis, que era blanco, el presentador Ted Koppel le preguntó por la falta de personas negras en puestos importantes de autoridad en el béisbol.

“Realmente creo que quizá no tengan algunas de las cosas necesarias para ser, digamos, un mánager de campo o, quizá, un gerente general”, dijo Campanis. “¿Por qué las personas negras no son buenos nadadores? Porque no tienen flotabilidad”.

Campanis había aceptado la entrevista sin decirle nada a nadie en la organización de los Dodgers. Claire se despertó al día siguiente con una noticia sobre los comentarios de Campanis en el periódico.

“No podía creer lo que estaba leyendo”, escribió en sus memorias de 2004.

Campanis había sido compañero de cuarto de Jackie Robinson cuando ambos estaban en las ligas menores en 1946, y ayudó a Robinson en la transición de campocorto a segunda base. Robinson rompió la barrera racial del béisbol con los Dodgers de Brooklyn en 1947.

“Quienes conocían a Al expresaron conmoción. Nunca había habido el menor indicio de prejuicio en nada de lo que hubiera dicho o hecho”, escribió Claire. “En mi opinión, lo que Al intentó hacer esa noche fue defender su amado juego del béisbol en un terreno en el que no había defensa”.

Campanis fue despedido tras dos décadas como gerente general. El propietario del equipo, Peter O’Malley, entregó el control de uno de los equipos más históricos del béisbol a Claire. Aceptó con la condición de tener responsabilidad total y completa sobre las operaciones de béisbol.

Claire tampoco se sintió intimidado, ya que había participado en conversaciones sobre agentes libres, arbitraje y nómina del equipo desde que se convirtió en vicepresidente del equipo en 1975.

En la primera temporada completa de Claire como gerente general, los Dodgers terminaron con marca de 73-89 en 1987. O’Malley le informó a Claire que estaba considerando traer a alguien con más experiencia para el puesto. Llamó a los Mets de Nueva York y pidió permiso para hablar con Joe McIlvaine, pero se lo negaron. O’Malley decidió mantener a Claire.

“Fred era un talentoso jugador de equipo y todos en la organización disfrutaban trabajar con él”, expresó O’Malley en un comunicado.

Ganar la Serie Mundial de 1988

Claire firmó a Kirk Gibson en enero de 1988 y el jardinero marcó una enorme diferencia para que los Dodgers ganaran la Serie Mundial en cinco juegos ante los favoritos Atléticos de Oakland ese otoño. Un Gibson lesionado cojeó hasta el plato como bateador emergente en la parte baja de la novena entrada, con los Dodgers perdiendo 4-3 en el Juego 1. Con dos strikes, conectó un jonrón de dos carreras —uno de los momentos más dramáticos en la historia del béisbol— ante el cerrador Dennis Eckersley, enviando la pelota a las gradas del jardín derecho para ganar el juego 5-4.

Claire fue nombrado ejecutivo del año del béisbol, un premio que anteriormente habían ganado grandes figuras de los Dodgers como Larry MacPhail, Branch Rickey, Walter O’Malley y Buzzie Bavasi.

Los Dodgers regresaron a los playoffs solo dos veces en la década siguiente, perdiendo en la primera ronda en ambas ocasiones. Pasarían otros 32 años antes de que los Dodgers volvieran a ganar la Serie Mundial.

Buenos canjes y también malos

Entre los canjes de los que Claire se sentía más orgulloso durante su etapa como gerente general estuvieron los que llevaron a John Shelby, Tim Belcher, Alfredo Griffin, Jay Howell, Jesse Orosco y John Tudor a Los Ángeles, todos con conexión con el campeonato de la Serie Mundial de 1988. También adquirió mediante canje al futuro miembro del Salón de la Fama Eddie Murray en 1988 y nuevamente en 1997.

Dos canjes que Claire lamentó fueron enviar al lanzador Pedro Martínez a los Expos de Montreal y adquirir a Eric Davis desde Cincinnati. Martínez terminó ganando tres premios Cy Young con los Medias Rojas de Boston.

Los Dodgers se venden, Piazza es traspasado a espaldas de Claire

La familia O’Malley vendió el equipo a Fox Entertainment Group de Rupert Murdoch en marzo de 1998.

Dos meses después, el futuro receptor del Salón de la Fama Mike Piazza fue traspasado a los Marlins de Florida en un sorprendente acuerdo de siete jugadores concretado sin que Claire lo supiera. La operación fue realizada por el ejecutivo de televisión de Fox Chase Carey, quien, según Claire, estaba impulsando un canal regional de deportes en Florida y quería que los Marlins formaran parte de él.

“El canje de siete jugadores fue, ante todo, un acuerdo televisivo. El nuevo propietario del equipo simplemente no entendía la estructura de un equipo de béisbol y la importancia de un jugador franquicia”, escribió Claire. “Mi reacción al canje me costó mi puesto con los Dodgers”.

Claire, junto con el mánager Bill Russell, fue despedido por Fox el 21 de junio de 1998, el mismo día en que murió Campanis. El exmánager de los Dodgers Tommy Lasorda asumió como gerente general interino.

Claire nunca volvió a ocupar otro empleo de tiempo completo en el béisbol, pero se mantuvo vinculado al deporte mediante una columna y un programa de radio para MLB.com, como consultor de empresas relacionadas con el deporte y al cofundar una empresa de analítica de béisbol. Impartió cursos de negocios deportivos en Caltech, la University of Southern California y Long Beach State.

Le sobreviven su esposa, Sheryl, y sus hijos Jeff, Jennifer y Kim.

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FUENTE: AP