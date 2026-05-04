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Fallece otro perezoso de Sloth World en Florida; investigan al parque por la muerte de 31 animales

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Un segundo perezoso llevado a un zoológico en Florida para su rehabilitación ha muerto. El animal forma parte de un grupo entregado por un parque turístico que está bajo escrutinio por la muerte de otros 31 perezosos importados de Guyana y Perú.

ARCHIVO - Un perezoso joven cuelga de una rama en el Jardín Botánico de Río de Janeiro, Brasil, el 13 de marzo de 2023. (Foto AP/Bruna Prado, Archivo)
ARCHIVO - Un perezoso joven cuelga de una rama en el Jardín Botánico de Río de Janeiro, Brasil, el 13 de marzo de 2023. (Foto AP/Bruna Prado, Archivo) AP

Habanero, un macho adulto, fue sacrificado el sábado para evitarle más sufrimiento en el Central Florida Zoo and Botanical Gardens. Fue trasladado allí para su rehabilitación junto con otra docena de perezosos entregados por Sloth World, una atracción turística prevista para el distrito turístico de Orlando que nunca abrió, informaron funcionarios del zoológico.

Otro perezoso, Bandit, murió la semana pasada después de ser trasladado al zoológico.

“Cuando llegaron los perezosos, todos tenían bajo peso y están siendo tratados por problemas gastrointestinales, lo que requiere cuidados intensivos y especializados”, informó el zoológico en un comunicado. “Habanero inicialmente mostró señales alentadoras de estabilización, entre ellas comer y beber con regularidad bajo la estrecha supervisión de los equipos veterinarios y de cuidado animal del zoológico. Sin embargo, en los últimos días su condición empeoró”.

Autoridades estatales y locales llevan a cabo una investigación penal sobre el trato recibido por los perezosos mientras estaban bajo el cuidado de Sloth World.

Informes de inspección de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida revelaron 31 muertes entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

La agencia de vida silvestre indicó que 21 perezosos importados de Guyana murieron en una instalación de Orlando llamada Sanctuary World Imports, en diciembre de 2024, cuando las temperaturas bajaron al rango de 4,4 a 12,8 grados Celsius (40 a 55 Fahrenheit). Los perezosos no pueden regular su temperatura corporal tan bien como otros mamíferos y se sienten mejor en el rango de 20 a 30 °C (68 a 85 °F).

Posteriormente, el parque de perezosos encargó 10 animales más de Perú, que llegaron en febrero de 2025. Dos llegaron muertos. El resto parecía demacrado y murió por “cuestiones de mala salud”, según el reporte de la agencia estatal.

No hubo respuesta el lunes en un número telefónico que figuraba para la atracción turística en el informe de la agencia de vida silvestre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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