Fallece a los 67 años Abdul Ahad Momand, primer afgano en el espacio

Héroe nacional, Momand falleció de cáncer el 21 de junio en un hospital de Stuttgart, Alemania, donde vivía desde que dejó Afganistán en 1992 durante la guerra civil.

“Estoy profundamente entristecido por la repentina muerte del primer y único astronauta de Afganistán, Abdul Ahad Momand", escribió en X el expresidente Ashraf Ghani. "Ruego a Dios que conceda a Momand un lugar elevado en el cielo, y extiendo mis más profundas condolencias a su esposa, hijos y otros familiares”.

En 1988, Momand —entonces un piloto de la fuerza aérea de 29 años— fue seleccionado para integrarse a un programa espacial soviético diseñado para enviar a la órbita a representantes de naciones aliadas, en un momento en que Afganistán estaba bajo control soviético.

Tras meses de entrenamiento, voló a bordo de la Soyuz TM‑6 con los cosmonautas rusos Vladimir Lyakhov y Valery Polyakov, pasó nueve días en el espacio y realizó investigaciones científicas en la estación espacial Mir. Su regreso a bordo de otra nave, la Soyuz TM‑5, se retrasó un día por problemas técnicos, lo que dejó a él y a Lyakhov varados en condiciones estrechas y con el riesgo de quedarse sin comida y oxígeno.

Un despacho de The Associated Press de la época señaló que Momand, cuyo apellido entonces se escribía Mohmand, destacó su papel previo en un esfuerzo militar conjunto soviético‑afgano para poner fin a una insurgencia en su país. El informe lo citó diciendo que había volado cientos de misiones de ataque.

Antes del lanzamiento, Momand dijo a Sovietskaya Rossiya que su misión espacial ayudaría a identificar los recursos minerales de Afganistán, evaluar el potencial hidroeléctrico y estudiar los glaciares y los riesgos de terremotos, según el reporte de AP.

AP indicó que se dirigió a sus compatriotas en un mensaje televisado desde la órbita, en el que afirmó que la violencia no puede verse desde el espacio.

“Me gustaría creer que esa será la situación en la tierra habitada por mis hermanos y hermanas, en la tierra de nuestros padres y madres que han sufrido tanto durante los años de la guerra”, declaró.

También leyó el Corán durante su misión, lo que Ghani describió como un momento que presentó a Afganistán ante el mundo “con colores nacionales y palabras nacionales” y mostró su identidad islámica al cosmos.

“Sus nueve días en la estación espacial Mir hicieron que los afganos olvidaran la amargura de las guerras civiles de 1988 y del resto de esa década”, añadió Ghani.

Momand nació en el distrito Andar de la provincia de Ghazni en el sureste de Afganistán. Se formó en academias militares en Afganistán y en la Unión Soviética.

Su muerte fue recibida con tristeza en Afganistán entre personas que lo recordaban como un héroe.

No se anunciaron los arreglos funerarios ni los actos conmemorativos. A Momand le sobreviven su esposa, dos hijas y un hijo.

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Fraser reportó desde Ankara, Turquía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP