Fallece el actor John Aniston, padre de Jennifer Aniston

Associated Press

Associated Press

“Querido papá, John Anthony Aniston”, escribió Jennifer Aniston. “Eras uno de los seres humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que fuiste directo al cielo en paz y sin dolor. Y en nuestro 11/11 nada menos. Siempre tuviste una sincronía perfecta. Ese número tendrá para siempre un significado más profundo para mí ahora”.

John Aniston también actuó en “Search for Tomorrow”, “The West Wing” y “Gilmore Girls”. Pero era más conocido por su papel de larga duración en “Days of Our Lives” como el patriarca Victor Kiriakis, un antiguo mafioso que funda la poderosa empresa Titan Industries.