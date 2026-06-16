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Falla aspersor en el descanso de partido del Mundial Irak-Noruega en Gillette Stadium

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Un aspersor falló en el Gillette Stadium durante el descanso del partido del Mundial que Noruega le ganó 4-1 a Irak.

Un empleado de la cancha coloca su mano en un aspersor antes del partido del Mundial entre Irak y Noruega, el martes 16 de junio de 2026 en Foxborough, Massachusetts (AP Foto/Mark Stockwell)
Un empleado de la cancha coloca su mano en un aspersor antes del partido del Mundial entre Irak y Noruega, el martes 16 de junio de 2026 en Foxborough, Massachusetts (AP Foto/Mark Stockwell) AP

Un gran chorro de agua brotó durante varios segundos desde un aspersor en el borde del área frente a la portería en la que Erling Haaland anotó dos veces para darle a Noruega una ventaja de 2-1 al descanso.

El resto de los aspersores pareció funcionar como se esperaba, pero todos tuvieron que apagarse para evitar más problemas por el que estaba averiado.

El césped parecía decolorado alrededor del cabezal del aspersor que causó el problema, mientras los encargados del mantenimiento del campo salían corriendo para atender la situación. El personal chapoteó por la zona, portando cubos y herramientas para dispersar el agua hacia otras partes del terreno de juego.

La parte afectada del campo parecía haber vuelto a la normalidad para cuando los jugadores aparecieron a fin de disputar la segunda mitad.

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FUENTE: AP

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