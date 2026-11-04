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Falcons inician preparativos para juego de la NFL en España en el complejo del Real Madrid

MADRID (AP) — Los Falcons de Atlanta comenzaron el miércoles a prepararse para su partido de la NFL en Madrid en el centro de entrenamiento del gigante del fútbol español Real Madrid, mientras que los Bengals de Cincinnati tienen previsto hacerlo desde el jueves en el complejo de la campeona mundial España.

Los jugadores de los Falcons de Atlanta calientan previo a un entrenamiento con miras a un partido de la NFL en Madrid, el miércoles 4 de noviembre de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)
Los jugadores de los Falcons de Atlanta calientan previo a un entrenamiento con miras a un partido de la NFL en Madrid, el miércoles 4 de noviembre de 2026. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Ambos equipos partieron hacia la capital española el martes para el partido del domingo en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, feudo del club europeo que ostenta una cifra récord de 15 Copas de Europa.

“Estas son unas instalaciones hermosas para que podamos trabajar un poco esta semana", dijo Kevin Stefanski, el entrenador de los Falcons. "Esto es una empresa enorme: llevar a tu equipo de fútbol americano al otro lado del Atlántico. Y estoy muy agradecido y muy agradecido a la NFL, a nuestra organización. Es increíble la cantidad de trabajo que implica esto.

“Yo solo tengo que presentarme, subirme al avión y ya estamos aquí. Pero hay muchísimo trabajo detrás, y estoy muy agradecido a nuestro grupo por cuidarnos tan bien”, agregó.

Los Falcons fueron directamente al centro de entrenamiento del Real Madrid para una sesión de trabajo.

Será el segundo partido de temporada regular de la NFL en Madrid, después de que los Dolphins de Miami vencieran 16-13 a los Commanders de Washington en tiempo extra en el partido inaugural del país el año pasado.

“Siempre hay ajustes finos que hacer, pero todo parece ir según lo previsto", comentó Rafa de los Santos, director de la NFL para España. "Estamos súper contentos con cómo está yendo todo, a nivel de estadio, a nivel de ciudad, en todo lo que tiene que ver con los eventos que tenemos a lo largo de la semana. Todo listo para un gran domingo”.

El partido incluirá un momento para recordar a las víctimas de la colisión de un tren de alta velocidad que dejó 69 muertos y decenas de heridos la semana pasada. Los organizadores no dieron detalles sobre el homenaje.

El partido en Madrid será el séptimo dentro de un calendario récord de nueve encuentros fuera de Estados Unidos para la NFL esta temporada. Los partidos restantes se disputarán en Múnich y la Ciudad de México.

Los organizadores esperan condiciones “impecables” del campo en el Bernabéu, que se prevé reciba a unos 80.000 aficionados el domingo. Una multitud de 78.610 personas asistió al partido del año pasado. Todavía había entradas disponibles para el partido de esta semana.

“El campo del Bernabéu siempre está en buenas condiciones", dijo De los Santos. "Como saben, esta es la prioridad número 1 para el Real Madrid, y estamos súper contentos. El año pasado tuvimos una buena sensación con el césped, y no vemos ninguna indicación de que este año vaya a ser diferente. Esperamos tener el campo en condiciones impecables”.

El año pasado, los Commanders entrenaron en la ciudad deportiva del Madrid y los Dolphins utilizaron las instalaciones del Atlético de Madrid.

Esta vez, los Bengals eligieron la sede de España, que disputó dos partidos en el estadio de los Falcons en Atlanta durante el Mundial a principios de este año.

“Lo bueno es que este año los Falcons están haciendo sus entrenamientos en (el centro de entrenamiento de Madrid), y están muy acostumbrados a tratar con atletas de alto nivel como los Falcons", dijo De los Santos. "Y, por supuesto, la federación (de fútbol) española también: están muy acostumbrados a tener a los campeones del mundo”.

El espectáculo del descanso contará con la estrella colombiana de la música Manuel Turizo, pero los organizadores nuevamente tendrán que cumplir con las normas locales sobre ruido en el Bernabéu, que está ubicado en un barrio residencial de alto nivel.

Los conciertos en el estadio han sido suspendidos desde 2024 tras quejas de vecinos por ruido excesivo.

“Todo lo que tenga que ver con el espectáculo del descanso y con el evento en sí estará dentro de la ley y de las regulaciones que tenemos en España. Nos ajustamos a las normas. Eso es lo que hacemos”, indicó De los Santos.

A Madrid y a la NFL les queda un año más en su acuerdo para celebrar partidos en la capital española.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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