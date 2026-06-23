americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Falcons acuerdan contrato de 3 años y 54 millones con Pitts Sr.

ATLANTA (AP) — Los Falcons de Atlanta han acordado un contrato de tres años y 54 millones de dólares con el ala cerrada Kyle Pitts Sr., asegurando a otro jugador fundamental en la ofensiva del equipo hasta la temporada 2028.

El ala cerrada de los Falcons de Atlanta, Kyle Pitts Sr., entrena durante la práctica de fútbol americano de la NFL, el lunes 8 de junio de 2026, en Flowery Branch, Georgia. (Foto AP/Mike Stewart)
El ala cerrada de los Falcons de Atlanta, Kyle Pitts Sr., entrena durante la práctica de fútbol americano de la NFL, el lunes 8 de junio de 2026, en Flowery Branch, Georgia. (Foto AP/Mike Stewart) AP

El acuerdo fue anunciado el martes por la agencia de Pitts, Athletes First, en una publicación en redes sociales. La agencia indicó que es el mayor contrato de tres años para un ala cerrada en la historia de la NFL.

El acuerdo con Pitts llega tres semanas después de que el equipo firmara al receptor abierto Drake London con un contrato de cuatro años y 141 millones de dólares.

Pitts, de 25 años, fue la selección número 8 global de los Falcons en el draft de la NFL de 2021. La temporada pasada estableció máximos de su carrera con 88 recepciones para 928 yardas y cinco touchdowns. Ocupó el segundo lugar entre los alas cerradas en recepciones y yardas por recepción.

El contrato de Pitts, que incluye 36 millones de dólares en salario garantizado, fue informado primero por ESPN. Los Falcons no han anunciado el acuerdo, pero aun así lo celebraron al publicar un video de Pitts en redes sociales.

La gran temporada de Pitts incluyó un partido de tres touchdowns en la victoria de Atlanta por 29-28 en Tampa Bay el 11 de diciembre. Esa victoria se dio con Kirk Cousins como quarterback. Los Falcons iniciarán el campamento de entrenamiento con Tua Tagovailoa, quien se espera compita con Michael Penix Jr. por el puesto de quarterback titular.

El entrenador de los Falcons, Kevin Stefanski, afirma que Penix, que se recupera de una cirugía de rodilla, va según lo previsto en su recuperación. Penix no había recibido el alta para participar en ejercicios del equipo en el minicampamento reciente, pero impresionó en ejercicios de siete contra siete.

Los Falcons firmaron a Tagovailoa, el ex titular de los Dolphins de Miami, con un contrato de un año en marzo, después de liberar a Cousins con una designación posterior al 1 de junio.

Los Falcons utilizaron la etiqueta de jugador franquicia por 15.045 millones de dólares en Pitts, pero ahora el ala cerrada jugará bajo el nuevo acuerdo en la temporada 2026. El promedio de 18 millones de dólares del contrato de Pitts lo ubica tercero en la lista de los alas cerradas mejor pagados de la NFL, detrás de George Kittle, de San Francisco (19,1 millones de dólares), y Trey McBride, de Arizona (19 millones de dólares).

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Destacados del día

EEUU sanciona a Annalie Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, y apunta al clan familiar castrista

EEUU sanciona a Annalie Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, y apunta al clan familiar castrista

Chofer cubano de Uber en Miami enfrenta cadena perpetua tras presunto secuestro y agresión sexual de pasajera

Chofer cubano de Uber en Miami enfrenta cadena perpetua tras presunto secuestro y agresión sexual de pasajera

El portugués Cristiano Ronaldo celebra después de anotar el primer gol de su equipo en partido por el Grupo K del Mundial entre Portugal y Uzbekistán, el martes 23 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Cristiano silencia las críticas con un doblete y Portugal vence 5-0 a Uzbekistán en el Mundial

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

El secretario de Defensa Pete Hegseth en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, en Washington, el 22 de junio del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin)

El Pentágono pide al Congreso 80.000 millones de dólares para la guerra con Irán

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter