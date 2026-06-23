Falcons acuerdan contrato de 3 años y 54 millones con Pitts Sr.

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El ala cerrada de los Falcons de Atlanta, Kyle Pitts Sr., entrena durante la práctica de fútbol americano de la NFL, el lunes 8 de junio de 2026, en Flowery Branch, Georgia. (Foto AP/Mike Stewart) AP

El acuerdo fue anunciado el martes por la agencia de Pitts, Athletes First, en una publicación en redes sociales. La agencia indicó que es el mayor contrato de tres años para un ala cerrada en la historia de la NFL.

El acuerdo con Pitts llega tres semanas después de que el equipo firmara al receptor abierto Drake London con un contrato de cuatro años y 141 millones de dólares.

Pitts, de 25 años, fue la selección número 8 global de los Falcons en el draft de la NFL de 2021. La temporada pasada estableció máximos de su carrera con 88 recepciones para 928 yardas y cinco touchdowns. Ocupó el segundo lugar entre los alas cerradas en recepciones y yardas por recepción.

El contrato de Pitts, que incluye 36 millones de dólares en salario garantizado, fue informado primero por ESPN. Los Falcons no han anunciado el acuerdo, pero aun así lo celebraron al publicar un video de Pitts en redes sociales.

La gran temporada de Pitts incluyó un partido de tres touchdowns en la victoria de Atlanta por 29-28 en Tampa Bay el 11 de diciembre. Esa victoria se dio con Kirk Cousins como quarterback. Los Falcons iniciarán el campamento de entrenamiento con Tua Tagovailoa, quien se espera compita con Michael Penix Jr. por el puesto de quarterback titular.

El entrenador de los Falcons, Kevin Stefanski, afirma que Penix, que se recupera de una cirugía de rodilla, va según lo previsto en su recuperación. Penix no había recibido el alta para participar en ejercicios del equipo en el minicampamento reciente, pero impresionó en ejercicios de siete contra siete.

Los Falcons firmaron a Tagovailoa, el ex titular de los Dolphins de Miami, con un contrato de un año en marzo, después de liberar a Cousins con una designación posterior al 1 de junio. Los Falcons utilizaron la etiqueta de jugador franquicia por 15.045 millones de dólares en Pitts, pero ahora el ala cerrada jugará bajo el nuevo acuerdo en la temporada 2026. El promedio de 18 millones de dólares del contrato de Pitts lo ubica tercero en la lista de los alas cerradas mejor pagados de la NFL, detrás de George Kittle, de San Francisco (19,1 millones de dólares), y Trey McBride, de Arizona (19 millones de dólares). ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP