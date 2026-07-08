FairSquare presenta una queja ante el COI contra Infantino por neutralidad política

Trump se atribuyó el mérito el lunes de la decisión de la FIFA —sin precedentes en la historia moderna de la Copa del Mundo— que permitió que el delantero de Estados Unidos Folarin Balogun jugara el lunes contra Bélgica pese a haber recibido una tarjeta roja en el partido anterior del equipo. Un conjunto belga claramente encendido por el revuelo goleó 4-1 en Seattle.

El COI cita la neutralidad entre los “principios fundamentales del olimpismo” para organismos deportivos como la FIFA, y tiene jurisdicción sobre Infantino desde que se incorporó en 2020 a su exclusivo grupo de más de 100 miembros invitados.

La ONG deportiva y de derechos humanos FairSquare, con sede en Londres, señaló en un comunicado el miércoles: “FairSquare presentará una queja ante el Comité Olímpico Internacional (COI) por la reiterada vulneración de las normas de neutralidad política por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino”.

El compromiso de presentar una queja formal ante la Comisión de Ética del COI se produjo un día después de que la presidenta del organismo olímpico, Kirsty Coventry, dijera a los periodistas que aún no se había recibido ninguna.

“Obviamente, si lo hacen, lo investigarían”, comentó Coventry el martes en una conferencia de prensa en línea, al ser consultada sobre la controversia de Balogun, alimentada por las gestiones del gobierno de Trump ante la FIFA e Infantino.

“Sí, obviamente hemos estado observando cómo se desarrollaba todo”, había manifestado antes la presidenta del COI al ser preguntada sobre la interferencia en asuntos de lo que ocurre en el terreno de juego por parte del país coanfitrión del Mundial, que además organizará los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Se pidió a la FIFA que comentara sobre la queja ante el COI relacionada con su presidente.

Vínculos Infantino-Trump

Infantino ha forjado vínculos estrechos con Trump desde 2018, cuando Estados Unidos, Canadá y México ganaron la votación para albergar este año la Copa del Mundo de fútbol.

El dirigente de la FIFA ha visitado varias veces la Casa Blanca desde que asistió a la segunda investidura de Trump en enero de 2025 y dijo en noviembre que “todos deberíamos apoyar” el trabajo del presidente porque era “bastante bueno”.

Infantino creó de manera célebre el Premio de la Paz de la FIFA, entregado a Trump en el sorteo del torneo del Mundial en Washington D.C. el pasado diciembre. Altos funcionarios del fútbol dijeron en privado que la creación del premio de la paz fue una decisión ejecutiva de Infantino.

Caso ético en la FIFA

FairSquare también presentó formalmente una queja ante el comité de ética de la FIFA en diciembre sobre Infantino y la neutralidad política. Esto cuenta con el respaldo de la federación noruega de fútbol y de unos 50 miembros del Parlamento Europeo.

La FIFA no ha ofrecido ninguna actualización en los siete meses transcurridos sobre ese caso.

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FUENTE: AP