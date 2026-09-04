Fabricante japonés de motores Nidec halló cientos de casos de irregularidades en control de calidad

El logo de la fabricante de motores japonesa Nidec Corp., visto en Kioto, Japón, el 15 de mayo de 2026. (Kyodo News via AP) AP

El director ejecutivo de la firma, Mitsuya Kishida, hizo una profunda reverencia durante una conferencia de prensa y pidió disculpas a los inversionistas, a las empresas del grupo, a los clientes y a la sociedad en general.

“Toda la empresa está trabajando intensamente para revisar y mejorar nuestros controles de calidad”, afirmó.

La mayoría de los casos implican cambios en los materiales de los productos o en los procesos de fabricación sin aprobación. En otros, se falsificaron pruebas de productos o se empleó un etiquetado engañoso, como en el lugar de origen de algo, indicó Nidec.

Responsables de la compañía señalaron que casi todos los casos fueron llevados a cabo por trabajadores que sentían una intensa presión por lograr resultados y querían hacer un buen trabajo.

La pesquisa no ofreció detalles de las irregularidades, que se remontaban a 2012. La investigación comenzó después de que el año pasado saliera a la luz un fraude contable.

Aunque reconoció que los problemas atañen a lo que constituye “el núcleo de un fabricante”, Kishida también subrayó que hasta ahora no se han encontrado problemas de seguridad relacionados con las irregularidades y que no habrá retiradas masivas de productos.

Nidec, que emplea a más de 100.000 personas, fabrica motores de diversos tamaños, utilizados en una variedad de artículos, incluidas bombas, aires acondicionados y robótica, así como sensores y dispositivos electrónicos.

Los motores también funcionan como piezas para vehículos, incluidos sistemas de asistencia a la conducción y de gestión térmica.

La empresa fue fundada en 1973 en una pequeña cabaña en la antigua capital, Kioto, por Shigenobu Nagamori, un multimillonario que creó una fundación para promover la investigación internacional y las innovaciones en ingeniería.

La de Nidec es la típica historia de ascenso desde la pobreza de las pequeñas y medianas empresas que forman el núcleo del apreciado “monozukuri” japonés, que significa “hacer cosas” o fabricar con cuidado y orgullo.

Al parecer, la mala praxis comenzó cuando Nidec pasó por una rápida expansión, lo que sometió a los empleados a una mayor presión para actuar con rapidez y recortar costos.

___

Yuri Kageyama está en Threads en https://www.threads.com/@yurikageyama

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP