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Fabio Grosso de Fiorentina, 1er técnico despedido esta temporada en las 5 grandes ligas de Europa

FLORENCIA, Italia (AP) — Fabio Grosso de la Fiorentina se convirtió en el primer técnico despedido esta temporada en las cinco ligas de fútbol más importantes de Europa, tras perder los primeros tres partidos en la Serie A con el club toscano que celebra su centenario.

Rolando Mandragora celebra tras anotar el primer gol de Torino en la victoria 2-1 ante Fiorentina en la Serie A, el sábado 5 de septiembre de 2026, en Florencia. (Massimo Paolone/LaPresse vía AP)
Rolando Mandragora celebra tras anotar el primer gol de Torino en la victoria 2-1 ante Fiorentina en la Serie A, el sábado 5 de septiembre de 2026, en Florencia. (Massimo Paolone/LaPresse vía AP) AP

La Fiore confirmó a última hora del domingo que Grosso fue relevado de sus funciones como entrenador del primer equipo, un día después de la derrota en casa por 2-1 ante Torino.

No se nombró de inmediato a un sucesor.

Grosso, quien convirtió el penal decisivo en la victoria de Italia en la tanda ante Francia en la final del Mundial de 2006, había sido contratado en junio después de que Paolo Vanoli dirigiera a Fiorentina a un 15to puesto la temporada pasada.

Grosso es el primer técnico despedido en esta campaña en las principales ligas de Italia, Inglaterra, Francia, España y Alemania.

Tras vencer al Benevento de la Serie B en la primera ronda de la Copa Italia, Fiorentina fue goleado 4-0 por Roma en su debut en la Serie A y luego perdió 3-0 ante el recién ascendido Frosinone en su estreno liguero como local.

En la Serie A, la Viola ha marcado un gol y ha recibido nueve.

Los malos resultados han llegado en medio de varias celebraciones por el centenario de la Fiorentina. El club fue fundado en 1926.

El propietario de Fiorentina, Rocco Commisso, murió en enero y el club ahora es dirigido por su hijo, Giuseppe Commisso.

Fiorentina visitará el viernes al recién ascendido Venezia, y después disputará la próxima semana un derbi de la Copa Italia contra Pisa.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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