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Exviceministro ruso de Defensa es condenado a 19 años por corrupción

MOSCÚ (AP) — El exviceministro de Defensa ruso Pavel Popov fue condenado a 19 años de prisión por corrupción por un tribunal militar en Moscú, reportaron el viernes medios estatales rusos.

ARCHIVO - El ex viceministro de Defensa ruso Pavel Popov comparece ante un tribunal militar antes de una sesión en Moscú, Rusia, el jueves 29 de agosto de 2024. Popov fue detenido por cargos de fraude, según agencias estatales rusas, en el más reciente arresto de un alto funcionario militar en Rusia. (Foto AP, archivo)
ARCHIVO - El ex viceministro de Defensa ruso Pavel Popov comparece ante un tribunal militar antes de una sesión en Moscú, Rusia, el jueves 29 de agosto de 2024. Popov fue detenido por cargos de fraude, según agencias estatales rusas, en el más reciente arresto de un alto funcionario militar en Rusia. (Foto AP, archivo) AP

El caso contra Popov, quien fue detenido en 2024, está relacionado con actividades empresariales en un extenso parque de Moscú al que a veces se le llama el “Disneyland militar” de Rusia.

El Parque Patriot, un proyecto del exministro de Defensa Sergei Shoigu, está diseñado para inspirar orgullo nacional en las generaciones más jóvenes y exhibe armamento soviético y ruso. Cuenta con un campo de tiro, una base aérea, museos y un centro de conferencias, además de una enorme Catedral de las Fuerzas Armadas Rusas, de color caqui, que presenta mosaicos de soldados soviéticos y rusos.

El presidente Vladímir Putin donó personalmente dinero para encargar el icono principal de la iglesia, según el Kremlin.

Popov era responsable del desarrollo y el mantenimiento del Parque Patriot y, según la agencia estatal de noticias Ria Novosti, los investigadores determinaron que desvió fondos hacia la renovación de sus propias propiedades en la región de Moscú, malversando más de 25 millones de rublos (324.000 dólares) del presupuesto del parque.

Se declaró inocente y su abogado indicó que apelará el veredicto, de acuerdo con la agencia estatal de noticias TASS. También recibió una multa de 85 millones de rublos (1,1 millones de dólares).

Popov fue acusado de fraude junto con el director del parque y el mayor general Vladimir Shesterov, subdirector del Departamento de Innovaciones del Ministerio de Defensa. Ambos fueron condenados a prisión, a seis y cinco años, respectivamente.

Al menos una docena de funcionarios, todos vinculados al exministro de Defensa Sergei Shoigu, se han visto implicados en una amplia investigación sobre abuso de cargo en la cúpula militar de Rusia.

Popov fue viceministro de Defensa desde 2013 hasta junio de 2024, cuando fue destituido por decreto presidencial. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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