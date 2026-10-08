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Explosiones sacuden capital saudí; reportan cerrado el aeropuerto

EL CAIRO (AP) — Explosiones estremecieron la capital de Arabia Saudí el jueves, incluida una gran detonación en el aeropuerto internacional de la ciudad, dijo a The Associated Press un testigo, un día después de que el reino afirmara que un ataque allí mató a una persona e hirió a otras.

De momento se desconoce la causa de las explosiones en Riad. Tampoco hubo una reivindicación inmediata de responsabilidad. Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, en el vecino Yemen, han reivindicado repetidamente ataques contra aeropuertos e instalaciones militares y petroleras en Arabia Saudí en los últimos días.

Las explosiones tuvieron un efecto inmediato en los mercados y en los precios del petróleo, ya que el precio del crudo se disparó.

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad “cerró de nuevo”, indicó el monitor Flightradar24 el jueves en X. “Último aterrizaje hace más de 80 minutos. Último despegue hace 90+ minutos”.

Equipos de bomberos y ambulancias salieron al lugar y se veía humo, señaló el testigo, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

El testigo indicó que se detuvieron los vuelos de salida y se instruyó a los pasajeros a dejar atrás todo el equipaje facturado y evacuar el aeropuerto. No está claro cuántos vuelos se vieron interrumpidos.

Las autoridades saudíes no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Funcionarios saudíes informaron el miércoles que dos ataques contra aeropuertos reivindicados por los hutíes habían matado a tres personas, mientras el reino se veía arrastrado más en la guerra con Irán. El ataque contra el aeropuerto Rey Khalid mató a un ciudadano sudanés e hirió a otras ocho personas, y el ataque contra el aeropuerto de Abha mató a residentes marroquíes y argelinos e hirió a otros 28, afirmaron los funcionarios.

Los ataques contra el reino, el mayor exportador de petróleo del mundo, han generado alarma. Durante el fin de semana, Arabia Saudí y fuerzas yemeníes aliadas lanzaron una importante ofensiva terrestre y aérea destinada a recuperar territorio que los hutíes tomaron hace un mes a lo largo de la costa occidental yemení del mar Rojo y en el estrecho de Bab el-Mandeb.

La presencia de los rebeldes en esa vía marítima supone una amenaza para la crucial alternativa de transporte marítimo al estrecho de Ormuz, donde el tráfico se ha visto reducido debido a la guerra con Irán.

También el miércoles, el portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes, el mayor general Turki al-Malki, dijo que las fuerzas destruyeron una plataforma en Saná, la capital de Yemen controlada por los rebeldes, que había sido utilizada para lanzar ataques contra la capital saudí. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente esas afirmaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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