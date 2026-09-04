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Explosiones en depósito de pirotecnia dejan al menos dos muertos y 59 heridos en Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — Al menos dos personas fallecieron, 59 resultaron heridas y siete estaban desaparecidas el viernes tras dos explosiones registradas en un depósito de pirotecnia en un cuartel cerca de la ciudad boliviana de La Paz, informó la policía.

Las dos explosiones dejaron varias casas dañadas en los alrededores y en la infraestructura del Centro de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Bolívar de la población de Viacha, a 35 kilómetros al suroeste de La Paz. Se desconoce de momento las causas.

“Lamentablemente dos personas han fallecido", informó a la prensa el coronel Roger Roca, subcomandante de la policía.

Inicialmente, el Ministerio de Defensa dijo en un comunicado que la explosión había dejado medio centenar de heridos, pero más tarde se confirmó el número de víctimas. Los heridos fueron evacuados a hospitales cercanos y otros hasta la ciudad de La Paz.

Los bomberos intervinieron de inmediato para evitar un posible incendio mientras rescatistas buscaban probables víctimas entre los escombros. La mayoría de los heridos son militares y hay seis civiles, según el reporte policial.

La policía mantenías acordonada el área y muchas personas debieron dejar sus viviendas cerca de cuartel por seguridad.

FUENTE: AP

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