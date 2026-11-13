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Explosión por trabajos en una cañería de gas en Argentina deja al menos 20 heridos, varios graves

BUENOS AIRES (AP) — Al menos 20 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, por una explosión seguida de un incendio que se produjo el viernes durante trabajos realizados por operarios en una cañería de gas en la localidad argentina de Remedios de Escalada.

La explosión se originó por un escape de gas ocurrido durante las tareas realizadas en una calle llena de comercios de esa ciudad situada a unos 15 kilómetros al sur de la capital argentina.

Claudio Arale, director de Defensa Civil de Lanús —donde se encuentra Remedios de Escalada— explicó en una rueda de prensa que en el lugar “estaba trabajando personal de Metrogas y una empresa tercerizada... evidentemente perforaron un caño de media presión que hizo la fuga y la explosión”. Metrogas es la principal distribuidora de gas natural en Argentina, con más de 2,4 millones de clientes.

Arale indicó que los heridos, con quemaduras y contusiones, fueron trasladados a distintos hospitales.

El funcionario agregó que la situación está controlada por los bomberos que están a la espera de que Metrogas corte el suministro para “avanzar sobre edificios” que habrían resultado afectados.

Al menos dos locales comerciales y automóviles estacionados alrededor del lugar del estallido —donde persiste una alta columna de fuego— quedaron destruidos. Varias manzanas con viviendas y comercios fueron evacuadas por precaución.

Vecinos de Remedios de Escalada dijeron a medios de prensa que desde hacía varios días percibían un fuerte olor a gas en la zona del incidente.

FUENTE: AP

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