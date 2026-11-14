Explosión en mina de Colombia deja dos muertos y dos desaparecidos

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La emergencia se registró el viernes en una mina del municipio de Chita —240 kilómetros al norte de Bogotá, en el departamento Boyacá— cuando una explosión de gas metano “ocasionó un derrumbe que dificulta las tareas de rescate”, señaló la Agencia Nacional Minera en su cuenta de X.

El sábado, en medio de las tareas de rescate, fueron extraídos dos cuerpos de los cuatro mineros que se encontraban dentro de la excavación al momento de la explosión, añadió la agencia en un reporte posterior.

Personal de salvamento continúa la búsqueda de otros dos trabajadores, en medio de condiciones complejas.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, lamentó la tragedia y dijo en su red social X que monitorea la situación para conocer la causa del estallido, al tiempo que se solidarizó con las familias de las víctimas.

Según la autoridad, la mina funciona bajo un subcontrato con matrícula registrada ante esa institución.

Una cámara de seguridad registró el momento de la explosión. Las imágenes difundidas por medios colombianos dejan ver la enorme columna de humo negro y llamas que se levantan tras el estallido.

Los accidentes mineros son comunes en el centro de Colombia, donde decenas de pequeños operadores explotan minas de carbón y esmeraldas. Los depósitos de carbón pueden presentar acumulación de gases y polvo que generan ambientes de riesgo, ha explicado previamente la agencia. FUENTE: AP