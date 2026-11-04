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Explosión estremece a planta química en Mississippi

GREENVILLE, Mississippi, EE.UU. (AP) — Los equipos de emergencia respondieron el miércoles a una explosión en una planta química de Mississippi que envió al aire una gran columna de humo negro.

Foto entregada por Sara Moreland Hester que muestra la explosión en la planta química en Greenville, Mississippi, el 4 de noviembre del 2026. (Sara Moreland Hester via AP)
Foto entregada por Sara Moreland Hester que muestra la explosión en la planta química en Greenville, Mississippi, el 4 de noviembre del 2026. (Sara Moreland Hester via AP) AP

Las cuadrillas fueron notificadas poco después de las 7 a.m. sobre una explosión en la planta de Loveland Products en Greenville, informaron funcionarios municipales en un comunicado de prensa. La ciudad, en la región del delta del Mississippi, tiene una población de unas 26.000 habitantes y está a unos 193 kilómetros (120 millas) al noroeste de Jackson, la capital.

Por ahora no se han reportado heridos, indicó Sara Moreland Hester, subdirectora de gestión de emergencias del condado de Washington y bombera local. Señaló que, hasta media mañana, el incendio estaba controlado, pero no completamente extinguido.

El comunicado de la ciudad indicó que, según información preliminar proporcionada por la administración de la planta, la explosión está relacionada con un incendio asociado a un químico herbicida.

Nutrien, la empresa matriz de Loveland, afirmó que el incendio estaba “siendo gestionado” y que la dirección de la planta estaba trabajando con los equipos de primera respuesta. Loveland —con sede en Loveland, Colorado— fabrica productos de fertilización, nutrición vegetal y protección de cultivos.

El alcalde de Greenville, Errick D. Simmons, pidió a la colectividad evitar el área mientras las autoridades monitorean la situación.

“Estamos coordinando con las agencias de respuesta a emergencias para evaluar la situación, contener el incendio y determinar si son necesarias medidas de protección adicionales”, declaró Simmons.

El Departamento de Calidad Ambiental de Mississippi ha enviado personal a la zona.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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