Expertos advierten de mayor propagación de ébola mientras el brote alcanza los 10.000 casos

Casi la mitad de las personas infectadas durante el brote actual han fallecido, y algunos expertos afirman que hay motivos de preocupación de que pueda convertirse en el peor brote de ébola en la historia. Otros no creen que llegue a ese nivel. Los investigadores trabajan actualmente en proyecciones actualizadas.

Las circunstancias actuales dejan entrever que es poco probable que el brote provoque problemas significativos en la mayoría de los demás países, indicaron algunos investigadores. Pero ya han aparecido alrededor de 30 casos confirmados en otras naciones. Y el riesgo de que surjan más infecciones fuera del Congo irá en aumento en caso de que no se pueda controlar el brote, afirmó Justin Lessler, investigador de la Universidad de Carolina del Norte que estudia la dinámica de los brotes de enfermedades infecciosas.

Los expertos también confían en que el próximo año se ponga a disposición una vacuna que pueda ayudar a controlar la propagación del ébola.

Durante una cumbre virtual de ministros de Salud de países africanos celebrada el miércoles, el director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC África), el doctor Jean Kaseya, afirmó que el continente “no está ganando” la batalla contra el ébola y necesita hacer más, después de que la enfermedad se propagó a otras naciones africanas. “Juntos, acordamos preparar a cada país, coordinarnos a través de nuestras fronteras y mantener esas fronteras abiertas mientras seguimos de cerca la situación”, publicó en la red social X.

Cada semana se reportan entre 400 y 500 nuevos casos confirmados en el Congo, y esa cifra parece mantenerse estable. Es una buena noticia que “los casos no estén aumentando de manera exponencial”, al menos por el momento, señaló la doctora Boghuma Titanji, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Emory.

“Pero tampoco están bajando”, destacó. “Está en una meseta. Y la meseta está en un punto de referencia muy, muy alto”.

Uno de los principales desafíos que enfrentan las autoridades del Congo es la capacidad limitada de rastreo de contactos y la colaboración con las comunidades afectadas; a veces, los trabajadores de salud pasan más tiempo tratando de convencer a los locales de que colaboren con ellos que brindando atención.

Menos de una cuarta parte de los nuevos casos es en personas que se sabe que estuvieron en contacto con alguien infectado, lo que demuestra que actualmente hay cadenas de transmisión de las que las autoridades sanitarias no están al tanto.

A medida que aumentan los casos, también crece la probabilidad de que más personas infectadas viajen a otros países, indicaron Titanji y otros expertos. Francia, Kenia, Nigeria y Uganda han reportado casos vinculados con el brote en el Congo.

Las restricciones de viaje, como las impuestas por Estados Unidos, pueden dificultar que el virus salga de África. Y en muchos lugares donde podría detectarse la infección de un viajero, las autoridades sanitarias deberían ser capaces de aislar rápidamente a una persona infectada y localizar cualquier contacto, según los expertos.

“El riesgo directo que representa para Estados Unidos en este momento es muy cercano a cero”, subrayó Lessler.

Pero el ébola podría recrudecer en lugares pobres y afectados por conflictos, los cuales cuentan con sistemas de salud deficientes, como Sudán del Sur, advirtió Lessler.

Los virus que causan la enfermedad del ébola se propagan por contacto con fluidos corporales como vómito, sangre y semen.

El segundo brote de ébola más grande

Desde el descubrimiento de la enfermedad en 1976 se han registrado decenas de brotes. El más grande y letal ocurrió en África occidental entre 2014 y 2016, el cual incluyó 28.000 infecciones y más de 11.000 decesos.

El brote actual ya ocupa el segundo lugar y ha registrado al menos tres veces casos y muertes desde que se declaró, en comparación con el brote de África occidental. Las autoridades sanitarias declararon el brote en mayo, pero la evidencia deja entrever que la propagación de la enfermedad inició varios meses antes.

Uno de los motivos es que casi todos los brotes anteriores fueron causados por el virus del ébola. Las pruebas iniciales estaban orientadas a ese virus —no al virus de Bundibugyo que provocó el brote actual.

Una serie de otros desafíos ha perjudicado la respuesta, incluidos los conflictos armados en algunas zonas de propagación, las deficiencias en el sistema de salud, la desconfianza entre la población y la desinformación, así como los recortes en los fondos para ayuda global, señalan los expertos.

Las condiciones en el Congo varían, lo que explica por qué los casos pueden mantenerse estables o disminuir en algunos lugares, pero pueden mostrar una tendencia en alza en otros sitios, destacan investigadores y trabajadores de emergencia.

“Las pruebas, la atención y el rastreo de contactos sólo funcionan si trabajamos con las comunidades, yendo puerta por puerta, aldea por aldea, para romper la cadena de transmisión y detener esta escalada mortal”, subrayó Katie Thomas-Canfield, directora de respuesta al ébola del Comité Internacional de Rescate.

La doctora Wendy Armstrong, presidenta de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, cree que la situación va a empeorar.

“Esto está muy lejos de estar controlado”, sostuvo.

Los científicos actualizan las proyecciones

Los expertos esperan que el brote continúe hasta finales de año, pero Titanji expresó su esperanza sobre la situación en 2027. Esto se debe a que ya se realizan ensayos de vacunas contra el virus de Bundibugyo, y ella se mantiene optimista en que una inyección eficaz estará disponible dentro de los próximos 12 meses.

Destacó que al inicio del brote de África occidental de 2014 a 2016 no había vacunas disponibles.

Pronosticar la dirección que tome el brote es difícil, por supuesto, pero los científicos lo han estado intentando.

En mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus iniciales en inglés) publicaron una gama de escenarios generados por modelos informáticos. En ese momento, los CDC de África reportaban 400 casos confirmados. Los modelos de los CDC de Estados Unidos estimaron que el aumento de casos en tres meses podría ir de 10.000 a más de 20.000.

Los CDC están actualizando su trabajo de modelización. Pero la agencia se negó a permitir que The Associated Press entrevistara a científicos de su personal sobre cómo ha ido evolucionando el brote.

Alessandro Vespignani, modelador de enfermedades de la Universidad Northeastern, ha estado monitoreando las tendencias en conjunto funcionarios de salud de Estados Unidos y de otros países.

No ha habido el tipo de "disminución’ en el número de casos semanales que necesitamos para ver la luz al final del túnel”, indicó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP