Exlíder de partido norirlandés rechaza acusaciones de abuso sexual de menores

Jeffrey Donaldson llega al tribunal de Newry, Inglaterra, el 27 de mayo del 2026. (Brian Lawless/PA via AP) AP

Al inicio de su juicio en el Tribunal de la Corona de Newry hace dos semanas, Jeffrey Donaldson, de 63 años, se declaró inocente de un cargo de violación, cuatro cargos de indecencia grave y 13 cargos de agresión indecente que involucran a dos presuntas víctimas entre 1985 y 2008.

Ambas presuntas víctimas han declarado en el juicio que fueron abusadas cuando eran niñas. Las dos dijeron a la policía que Donaldson las manoseó cuando tenían aproximadamente edad de escuela primaria, y la mayor de las dos, mencionada en el tribunal como la Denunciante B, afirmó que había sido violada.

Donaldson negó haber cometido delito alguno en su testimonio del jueves. Sobre la acusación de violación en particular, Donaldson manifestó: “Simplemente no ocurrió, tengo absoluta claridad sobre eso”.

“No es algo que yo hubiera hecho jamás, sencillamente no es cierto”, añadió.

Donaldson era el líder del Partido Unionista Democrático, o DUP, un partido conservador dedicado a mantener los históricos vínculos de la región con el Reino Unido, cuando fue arrestado en 2024.

En ocasiones se mostró emocionado durante su testimonio y habló de cómo tenía la cabeza “dando vueltas” tras su arresto. En ese momento renunció como líder del DUP y dejó su escaño como legislador en el Parlamento del Reino Unido.

La esposa de Donaldson, Eleanor Donaldson, de 60 años, ha negado varios cargos de ayudar y encubrir la presunta conducta delictiva de su esposo. Enfrenta una audiencia para determinar los hechos sobre esos cargos, pero no será sometida a un juicio penal por motivos de salud mental.

Donaldson rechazó cualquier insinuación de que su esposa presenció los abusos y no intervino.

“Ella se habría enfadado muchísimo, habría intervenido de inmediato”, sostuvo. “Tengo absoluta claridad: no hay ninguna situación en la que eso haya ocurrido”.

Como líder del DUP de 2021 a 2023, Donaldson fue la figura más poderosa del movimiento unionista de Irlanda del Norte.

El juicio está previsto a durar un par de semanas más.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP