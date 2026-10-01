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Exlíder de fraternidad en universidad de Arizona va a la cárcel tras muerte de novato por alcohol

FLAGSTAFF, Arizona, EE.UU. (AP) — El antiguo líder de una fraternidad de la Universidad del Norte de Arizona fue condenado el miércoles a dos meses de cárcel por su papel en una novatada que acabó en la muerte de un aspirante.

Carter Eslick, durante la vista para su sentencia en la Corte Suprema del condado de Coconino, en Flagstaff, Arizona, el 30 de septiembre de 2026. (Mark Henle/The Arizona Republic via AP, Pool)
Carter Eslick, durante la vista para su sentencia en la Corte Suprema del condado de Coconino, en Flagstaff, Arizona, el 30 de septiembre de 2026. (Mark Henle/The Arizona Republic via AP, Pool) AP

Carter Eslick, de 20 años, también recibió tres años de libertad condicional supervisada durante una vista de sentencia en el Tribunal Superior del condado de Coconino. Eslick se había declarado culpable de un cargo grave por novatadas en relación con el fallecimiento, el 31 de enero, de Colin Daniel Martinez, de 18 años, en una casa fuera del campus.

La autopsia determinó que Martinez murió por intoxicación alcohólica, con una concentración de alcohol en sangre de 0,425%, más de cinco veces el límite legal del estado para conductores de 21 años o más.

Martinez estaba entre los cuatro aspirantes a entrar en la fraternidad Delta Tau Delta que compartieron dos botellas de vodka para asegurarse de vomitar, según documentos judiciales. Los testigos contaron que ajustaron la posición en la que dormía Martinez y le revisaron el pulso y la respiración para buscar señales de intoxicación alcohólica durante toda la noche, indicaron los documentos.

Los padres de Martinez comparecieron de forma virtual ante el tribunal, aún de luto por su hijo, y afirmaron que quieren que se asuman responsabilidades y se apliquen reformas en las fraternidades, reportó la televisora de Phoenix azfamily.com.

Eslick era el encargado de los aspirantes de la fraternidad en ese momento y el responsable de dar la bienvenida a los nuevos miembros. El miércoles pidió disculpas a la familia de Martinez y dijo que asume “toda la responsabilidad por el papel que desempeñé en ese ritual”.

El fiscal del condado de Coconino, Ammon Barker, señaló que ninguna sentencia puede reparar el daño causado a la familia Martinez.

“Mi esperanza es que este caso ayude a la gente a comprender los graves peligros de las novatadas y los anime a alzar la voz e intervenir antes de que otra familia experimente una pérdida de este tipo", manifestó Barker en un comunicado.

La jueza Stacy Krueger dijo que Eslick sabía que lo que hizo era peligroso y le preocupaba que nadie se hubiera pronunciado en contra.

Eslick podría enfrentar una pena de cárcel adicional si no cumple las condiciones de la libertad condicional, que incluyen crear y presentar 305 charlas contra las novatadas y mantener al tribunal al tanto de sus avances. También tiene prohibido consumir alcohol o drogas, salvo que se las receten.

La universidad suspendió a la fraternidad tras la muerte de Martinez, y la organización nacional cerró después la sede en la NAU.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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