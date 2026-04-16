americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Exlegislador filipino, sospechoso en sonado caso de corrupción, es detenido en Praga

MANILA (AP) — El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., manifestó el jueves que un exlegislador sospechoso en un escándalo de corrupción fue arrestado en la República Checa y que estaban en marcha gestiones para repatriarlo.

Zaldy Co, quien renunció a la Cámara de Representantes en septiembre tras verse implicado en anomalías financieras relacionadas con proyectos de control de inundaciones, fue detenido por las autoridades en Praga después de ingresar al país centroeuropeo sin la documentación adecuada, indicó Marcos.

“Estamos en estrecha coordinación con el gobierno checo para garantizar que se sigan todos los procesos legales y para organizar su regreso a Filipinas lo antes posible”, indicó el mandatario.

Filipinas no tiene un tratado de extradición con la República Checa y Marcos no explicó cómo buscaría su gobierno obtener la custodia de Co. Funcionarios filipinos han cancelado el pasaporte de Co y solicitaron la ayuda de Interpol para localizar y arrestar al acaudalado exlegislador.

Co es uno de varios legisladores influyentes —entre ellos el expresidente de la Cámara de Representantes Martin Romualdez y el expresidente del Senado Francis Escudero— acusados de embolsarse enormes comisiones ilegales derivadas de proyectos de control de inundaciones en un archipiélago asiático.

Co, Romualdez, Escudero y otros legisladores han negado cualquier irregularidad, pero han quedado bajo investigación. Varios exingenieros del gobierno y funcionarios de obras públicas, ejecutivos adinerados de empresas constructoras y un exsenador han sido detenidos por cargos de corrupción.

Al menos 9.855 proyectos de control de inundaciones valorados en más de 545.000 millones de pesos (9.000 millones de dólares), que iban a realizarse desde que Marcos asumió el cargo a mediados de 2022, quedaron bajo escrutinio. Se determinó que muchos eran de calidad inferior, estaban sobrevalorados o nunca se construyeron.

En septiembre, el entonces secretario de Finanzas, Ralph Recto, declaró ante una audiencia del Congreso que hasta 118.500 millones de pesos (casi 2.000 millones de dólares) destinados a proyectos de control de inundaciones podrían haberse perdido por corrupción desde 2023.

La magnitud de las anomalías y los reportes periodísticos sobre estilos de vida lujosos y flotas de costosos autos europeos de algunos de los sospechosos desataron el año pasado enormes protestas anticorrupción en un país donde millones aún viven en pobreza.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de abril del 2026. (AP foto/Seth Wenig)

Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Lennart Preiss)

Luis Díaz sentencia: Bayern Múnich derrota 4-3 al Real Madrid y alcanza las semis de la Champions

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

Destacados del día

Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

Arrestan en Miami a cubana acusada de intentar atropellar a empleada postal en ataque racial

Arrestan en Miami a cubana acusada de intentar atropellar a empleada postal en ataque racial

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de abril del 2026. (AP foto/Seth Wenig)

Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

Pentágono activa planes para posible operación militar en Cuba en medio de tensión con EE.UU.

Pentágono activa planes para posible operación militar en Cuba en medio de tensión con EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter