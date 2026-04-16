Exlegislador filipino, sospechoso en sonado caso de corrupción, es detenido en Praga

Zaldy Co, quien renunció a la Cámara de Representantes en septiembre tras verse implicado en anomalías financieras relacionadas con proyectos de control de inundaciones, fue detenido por las autoridades en Praga después de ingresar al país centroeuropeo sin la documentación adecuada, indicó Marcos.

“Estamos en estrecha coordinación con el gobierno checo para garantizar que se sigan todos los procesos legales y para organizar su regreso a Filipinas lo antes posible”, indicó el mandatario.

Filipinas no tiene un tratado de extradición con la República Checa y Marcos no explicó cómo buscaría su gobierno obtener la custodia de Co. Funcionarios filipinos han cancelado el pasaporte de Co y solicitaron la ayuda de Interpol para localizar y arrestar al acaudalado exlegislador.

Co es uno de varios legisladores influyentes —entre ellos el expresidente de la Cámara de Representantes Martin Romualdez y el expresidente del Senado Francis Escudero— acusados de embolsarse enormes comisiones ilegales derivadas de proyectos de control de inundaciones en un archipiélago asiático.

Co, Romualdez, Escudero y otros legisladores han negado cualquier irregularidad, pero han quedado bajo investigación. Varios exingenieros del gobierno y funcionarios de obras públicas, ejecutivos adinerados de empresas constructoras y un exsenador han sido detenidos por cargos de corrupción.

Al menos 9.855 proyectos de control de inundaciones valorados en más de 545.000 millones de pesos (9.000 millones de dólares), que iban a realizarse desde que Marcos asumió el cargo a mediados de 2022, quedaron bajo escrutinio. Se determinó que muchos eran de calidad inferior, estaban sobrevalorados o nunca se construyeron.

En septiembre, el entonces secretario de Finanzas, Ralph Recto, declaró ante una audiencia del Congreso que hasta 118.500 millones de pesos (casi 2.000 millones de dólares) destinados a proyectos de control de inundaciones podrían haberse perdido por corrupción desde 2023.

La magnitud de las anomalías y los reportes periodísticos sobre estilos de vida lujosos y flotas de costosos autos europeos de algunos de los sospechosos desataron el año pasado enormes protestas anticorrupción en un país donde millones aún viven en pobreza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP