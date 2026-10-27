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Exjuez denuncia al Estado guatemalteco por hostigamiento al ejercer su cargo

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un exjuez anunció el martes que inició una demanda contra el Estado guatemalteco por el acoso que ha sufrido por parte de las anteriores autoridades de la Fiscalía General que lo obligó al exilio.

La demanda fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realiza su período de sesiones en la ciudad de Panamá.

“Gálvez fue víctima de un prolongado patrón de hostigamiento, estigmatización y criminalización sistemática”, dijo en un comunicado de prensa el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que da apoyo jurídico al exjuez.

La trayectoria de Gálvez incluyó haber llevado a juicio al exdictador José Efraín Ríos Montt por el genocidio de 1.771 indígenas ixiles en la década de 1980 durante la guerra civil en Guatemala (1960-1996).

“Me mandan mensajes, me llaman por teléfono, hay seguimiento de vehículos; todo eso está pasando”, dijo el magistrado en una entrevista con The Associated Press ese año.

La demanda de Gálvez sostiene que la persecución contra él se intensificó debido a “su rol como operador de justicia en la tramitación del emblemático caso Diario Militar ”, dijo el CEJIL.

“El caso es un ejemplo más de la práctica sistemática de criminalización de operadores de justicia independientes que llevaba a cabo la anterior administración del Ministerio Público. Esperamos que el caso sirva para que el Estado adopte medidas estructurales para evitar que hechos como estos se vuelvan a repetir”, señaló Gisela de León, directora jurídica del CEJIL.

FUENTE: AP

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