Exjuez denuncia al Estado guatemalteco por hostigamiento al ejercer su cargo

El exmagistrado Miguel Ángel Gálvez fue un reconocido juez en Guatemala por sentar en el banquillo de los acusados a militares acusados de violaciones de los derechos humanos y genocidio así como a funcionarios señalados de corrupción, hasta que tuvo que abandonar el país en 2022 .

La demanda fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realiza su período de sesiones en la ciudad de Panamá.

“Gálvez fue víctima de un prolongado patrón de hostigamiento, estigmatización y criminalización sistemática”, dijo en un comunicado de prensa el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que da apoyo jurídico al exjuez.

La trayectoria de Gálvez incluyó haber llevado a juicio al exdictador José Efraín Ríos Montt por el genocidio de 1.771 indígenas ixiles en la década de 1980 durante la guerra civil en Guatemala (1960-1996).

El exjuez guatemalteco denunció ser víctima de amenazas que aumentaron desde que emitió un fallo que envió a juicio a nueve expolicías y exmilitares acusados de crímenes durante la guerra civil en 2022.

“Me mandan mensajes, me llaman por teléfono, hay seguimiento de vehículos; todo eso está pasando”, dijo el magistrado en una entrevista con The Associated Press ese año.

La demanda de Gálvez sostiene que la persecución contra él se intensificó debido a “su rol como operador de justicia en la tramitación del emblemático caso Diario Militar ”, dijo el CEJIL.

“El caso es un ejemplo más de la práctica sistemática de criminalización de operadores de justicia independientes que llevaba a cabo la anterior administración del Ministerio Público. Esperamos que el caso sirva para que el Estado adopte medidas estructurales para evitar que hechos como estos se vuelvan a repetir”, señaló Gisela de León, directora jurídica del CEJIL.

FUENTE: AP